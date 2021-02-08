【Tesla】內地市監局等部門據報約談中國Tesla　涉及汽車安全問題

▲ Tesla早前向市監局報備召回含有安全隱患的Model S/X汽車計劃，當中涉及3.6萬輛汽車。

內媒周一（8日）晚上報道，內地市監局與中央網信辦、交通運輸部、應急管理部消防救援局等部門約談Tesla（北京）和Tesla（上海）有限公司，就國內消費者近日反映的汽車安全問題要求Tesla嚴格遵守中國法規。截至晚上8時，Tesla盤前微跌0.9%，報844.7美元。

Tesla內地召回部分進口汽車Model S/X，詳情可看【下一頁】

據了解，內地有消費者反映Tesla中國車型出現異常加速、電池起火等技術故障問題，引來各界關注。據消息人士透露，市監局等部門要求Tesla在中國嚴格遵守法規，落實企業質量安全主體責任，並需有效維護社會公共安全，切實保護消費者合法權益。

Tesla在上周五（5日）向市監局報備召回含有安全隱患的Model S/X汽車計劃，當中涉及3.6萬輛汽車。Tesla召回2013年至2018年期間的部分進口Model S車輛約2萬輛，以及生產日期在2016年至2018年期間的部分進口Model X車輛約1.6萬輛。據悉，召回汽車涉及因eMMC多媒體存儲單元硬件損耗或會導致中央顯示軟件功能的故障，並可能引起倒車影像故障、外部轉向等無法點亮等安全問題。

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編輯﹕賴奕羚