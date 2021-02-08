【網民熱話】新婚夫婦準備移民 夫不肯租樓 勸妻回夫家與親人同住 妻子：「應否順從？」

不少人在成家室後都會搬離與父母同住居所，與伴侶展開新生活，但如果真的有急切自住需要，除了買樓上車之外，都可以考慮租樓。有網友結婚不久，本來與丈夫打算存錢移民到新西蘭展開新生活，因此有共識不買樓。雖然在不置業一事上有共識，不過在結婚後，樓主老公卻提出不外出租樓，回自己家與父母，及弟弟一起同住，這樣就可以節省更多金錢。

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樓主對有關提議其實相當不滿，也覺得家中有多於一位女士很不方便。但也明白與老爺奶奶同住能省下更多金錢，因此詢問各位網友意見。不少網友認為樓主可以用第3個方案，搬回自己的家居住，這樣就可以避免尷尬，同時可省下外出租屋的金錢。

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綜合網民的聲音，大部分人都明白樓主的苦況，但認為「樓主」 的丈夫其實有遠見，畢竟他們的計劃世是到他國生活，暫時吃一點苦頭，存下更多金錢，初到外地都有更多資金周轉。如果你是故事的主人翁又會堅持外出租樓，還是妥協會丈夫家中居住?

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責任編輯：翁嘉陽