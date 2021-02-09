  • 18°C
香港時間 : 2021209日 (二) 08:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【低水屋苑】河畔住宅小社區上車樂園 行8分鐘到港鐵站 「4球幾」兩房單位最後召集

股樓投資 08:30 2021/02/09

分享：

近日疫情有緩和跡象，新盤群起推出，令樓市交投氣氛更熾熱，不少上車客希望於農曆新年前做業主，趁業主仍具議價空間加快入市，市場上樓價500萬元的上車盤買少見少。位於沙田城門河旁邊的河畔花園，入場銀碼相對較低，是不少上車人士的置業之選，最近屋苑錄得原則兩房單位的成交，樓價只是480萬元。

【樓市現象】上車客睇樓兩個月未有著落 洽購元朗尚悅驚見大堂有5組客等睇樓 幸有帶票即場拍板596萬元購2房，詳見【下一頁


中原地產分區營業經理杜文俊表示，沙田河畔花園本月暫錄約3宗成交，屋苑最新錄得E座高層01室成交，實用面積269平方呎，原則為兩房間隔，現改為一房間隔，業主原開價約488萬元，議價後以480萬元易手，實用呎價17,844元。

杜文俊表示，新買家為上車客，見單位價錢合理即購入自用。原業主於2017年以423萬元入市上址，持貨4年，是次沽出單位賬面獲利約57萬元離場，單位升值約13.5%。

【高價新盤】呢個新盤1房單位賣成1374萬 卻受投資者捧場 到底有何吸引力?，詳見【下一頁

位於沙田城門河畔的河畔花園，單位除了可看到城門河景，更可欣賞到隔鄰的麗豪酒店和對面河的沙田中央公園景，環境優美。由於單位入場門檻較低，是不是上車人士的尋盤之選。河畔花園樓齡已達37年，6座大廈提供約1,584伙，全數單位採兩房設計，實用面積由約近240至270 方呎。屋苑設有基本休憩設施，包括平台花園、泳池及網球場等，做運動不假外求。


由屋苑出發，步行約8分鐘可達港鐵沙田圍站，鄰近更有多條巴士線進出港九等地，交通便利。生活配套亦完善，附近設有多間食肆。居民步行15分鐘可到區內大型購物商場新城市廣場。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

 

【網民熱話】夫妻月入五萬 妻原計劃做全職媽媽 夫反對因想買車 妻嘆:男人真係咁鍾意車？，詳見【下一頁

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：陳詠妍

商場 新城市廣場 New Town Plaza 成交 樓價 疫情 上車盤 沙田 河畔花園

下一篇文章

【輪•流轉@iM網欄】快手熱爆上市 股輪同步之經驗

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網民熱話】細個買唔起玩具 長大後眼鏡都唔捨得換 網民嘆：「窮真係會影響一世」
【網民熱話】細個買唔起玩具 長大後眼鏡都唔捨得換 網民嘆：「窮真係會影響一世」
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
緣份到了　自然買到　年青買家搵樓僅2日　成功440萬購市區鐵路盤
緣份到了　自然買到　年青買家搵樓僅2日　成功440萬購市區鐵路盤
【新股IPO】諾輝健康6606即日起招股你抽唔抽 入場費13464元
【新股IPO】諾輝健康6606即日起招股你抽唔抽 入場費13464元
【低水屋苑】 海濱花園臨海而建環境清幽 行10分鐘到港鐵站 上車客成功以「6字頭」購入3房
【低水屋苑】 海濱花園臨海而建環境清幽 行10分鐘到港鐵站 上車客成功以「6字頭」購入3房
【新股IPO】諾輝健康6606招股反應熱烈 國際配售提早截飛
【新股IPO】諾輝健康6606招股反應熱烈 國際配售提早截飛