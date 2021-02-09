【低水屋苑】河畔住宅小社區上車樂園 行8分鐘到港鐵站 「4球幾」兩房單位最後召集

近日疫情有緩和跡象，新盤群起推出，令樓市交投氣氛更熾熱，不少上車客希望於農曆新年前做業主，趁業主仍具議價空間加快入市，市場上樓價500萬元的上車盤買少見少。位於沙田城門河旁邊的河畔花園，入場銀碼相對較低，是不少上車人士的置業之選，最近屋苑錄得原則兩房單位的成交，樓價只是480萬元。

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中原地產分區營業經理杜文俊表示，沙田河畔花園本月暫錄約3宗成交，屋苑最新錄得E座高層01室成交，實用面積269平方呎，原則為兩房間隔，現改為一房間隔，業主原開價約488萬元，議價後以480萬元易手，實用呎價17,844元。

杜文俊表示，新買家為上車客，見單位價錢合理即購入自用。原業主於2017年以423萬元入市上址，持貨4年，是次沽出單位賬面獲利約57萬元離場，單位升值約13.5%。

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位於沙田城門河畔的河畔花園，單位除了可看到城門河景，更可欣賞到隔鄰的麗豪酒店和對面河的沙田中央公園景，環境優美。由於單位入場門檻較低，是不是上車人士的尋盤之選。河畔花園樓齡已達37年，6座大廈提供約1,584伙，全數單位採兩房設計，實用面積由約近240至270 方呎。屋苑設有基本休憩設施，包括平台花園、泳池及網球場等，做運動不假外求。



由屋苑出發，步行約8分鐘可達港鐵沙田圍站，鄰近更有多條巴士線進出港九等地，交通便利。生活配套亦完善，附近設有多間食肆。居民步行15分鐘可到區內大型購物商場新城市廣場。

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記者：陳詠妍