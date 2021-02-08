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19歲少年昏迷近一年確診兩次　醒後不知新冠肺炎疫情

環球政經 20:20 2021/02/08

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一名英國少年昏迷近一年甦醒，期間曾兩度確診新冠肺炎，但對疫情仍然一無所知。

據外媒報道，19歲的Joseph Flavill於去年3月1日在英格蘭中部因車禍撞傷致昏迷。當時時間的三周後，英國首次實施全國封城。在封城期間，受疫情影響，他的家人一直無法探望，主要通過影片連接與患者交流。自Joseph Flavill遇上交通意外後，他的母親也未能靠近和接觸。

他的姑媽Sally Flavill指，最近Joseph開始表現出小小的甦醒跡象，並開始與家人有些少交流，「當我們對他說：『我們不能和你在一起，但是你很安全，這不會永遠是這樣』，他明白也聽到，只是無法溝通。」Sally續指，他現在眨一眼代表「是」、眨兩眼代表「否」。

報道指出，Joseph 曾兩度確診新冠肺炎，但隨後也康復。自他發生事故以來，英國已錄近400萬宗新冠肺炎確診個案，疫情令學校關閉、餐廳營業時間受影響等。Sally 透露未知道Joseph會如何理解這次封鎖事件，而且他仍然病得很重，離正常生活還有漫長的旅程。據指，Joseph是一名運動員，現在正在英格蘭中部的護理院接受治療，家人已開始籌款以幫助他的長期康復。

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責任編輯：黎淑雯
 

 

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