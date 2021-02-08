【PS5】英國長期缺貨 議員倡刑事化打擊電子黃牛黨

▲ 英國有國會議員提出議案，建議政府將利用電子程式炒賣的行為刑事化，來打擊一班炒賣PS5的電子黃牛黨。

Sony推出的PlayStation 5（PS5）推出後，全球各地的民眾對PS5的需求殷切。PS5在英國等多個地區均一機難求，有人更乘機利用電子程式炒賣PS5牟利。英國有國會議員提出議案，建議政府將利用電子程式炒賣PS5等商品的行為刑事化，來打擊一班炒賣PS5的電子黃牛黨。

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英國在經歷聖誕節旺季後，PS5仍然長期缺貨。由於新冠肺炎疫情嚴峻，不少零售商改於網上發售PS5，黃牛黨利用電子程式大量炒賣PS5的行為更加猖獗。

PS5於英國的官方定價為每部450英鎊（約4,778港元），但黃牛黨往往以遠高於450英鎊、甚至是兩倍或更高的價格在eBay等網站出售，以牟取暴利。雖然有商戶設法阻攔黃牛黨，包括規定來自同一地址的客戶只能購買一部PS5。但黃牛黨仍然想盡辦法避開這些限制。

屬蘇格蘭民族黨的英國國會議員查普曼（Douglas Chapman）提出一項法案，提倡將利用電子程式大量炒賣PS5的行為定為刑事罪行。

查普曼指出，這項法案與英國政府打擊利用自動程式炒賣黃牛門票的法例相似。他強調提出法案的目的是恢復市場常態，讓民眾可以官方建議的原價購入遊戲機。但查普曼承認這項法案未必可通過立法，他提出法案是希望迫使政府表態打擊炒賣風氣。

責任編輯：鄭錦玲