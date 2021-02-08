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疫情反覆不定 仿真包斷供 海外健兒不能參賽 搶包山連續2年取消

環球政經 19:19 2021/02/08

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受新冠肺炎影響，本年度長洲太平清醮搶包山活動將連續第2年取消。康樂及文化事務署今日（8日）宣布，鑒於新冠肺炎疫情為穩定，原定在長洲北帝廟遊樂場足球場舉行的「包山嘉年華2021」將會取消，包括「搶包山訓練」、「搶包山選拔賽」、「攀爬嘉年華」及「搶包山比賽」。

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【藝媽媽日誌@iM網欄】生日staycation親子推介·長洲3日2夜 喪食hea玩之旅， 每人只係498元：【下一頁

雖然上述三個活動取消，但康文署指「包山嘉年華2021——學童填色及繪畫比賽」仍會繼續，作品經評審後，得獎者將獲主辦單位個別通知，獎項則會送往得獎學生的所屬學校，減少接觸，減低傳播新冠肺炎風險。

【新冠肺炎】 鍾南山預計3月後全球疫情有所回落：【下一頁

長洲太平清礁值理會主席翁志明指，取消活動主因為疫情反覆不定，加上搶包山所需的仿真包要於內地訂製，但目前仍未通關，另外內地及澳門健兒亦未能到港參賽，而舉辦活動涉及的費用也較高，風險較大，故決定取消活動。

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責任編輯：翁嘉陽

 

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