丘鈦科技1月攝像頭模組銷量按年升28%　指紋識別模組銷量按年升逾6成

▲ 丘鈦科技1月攝像頭模組銷售數量按月跌18.1%

丘鈦科技 （01478） 周一（8日）收市後公佈1月主要產品出貨量，1月攝像頭模組銷售數量為3642萬件，按月跌2.1%，按年則升28.2%。指紋識別模組銷量則為966.5萬件，按月跌6.2%，按年則上升63%。

丘鈦科技周一全日微升0.73%，收報16.5元，成交8020萬元。

丘鈦科技12月攝像頭模組銷售按年下滑1.3%，詳情可見﹕【下一頁】

在攝像頭模組類別中，800萬像素及以下的攝像頭模組銷售量為994.9萬件，按月跌1.1%，按年則升9.5%。1000萬像素及以上攝像頭模組銷量為2647.5萬件，按月跌2.5%，按年則上升37%。3,200萬像素及以上攝像頭模組銷量為971.1萬件，按月跌18.1%，按年則升17.4%。

集團表示，攝像頭模產品和指紋識別產品銷量按年增加主要因為市場份額提升，以及受季節因素所影響，而攝像頭模產品銷量按月下降則主要出於客戶項目週期因素所致。

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編輯﹕賴奕羚