  • 19°C
香港時間 : 2021209日 (二) 00:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行點睇】中金2月份行業首選股 新增12隻港股

股樓投資 23:40 2021/02/08

分享：

中金在新一份行業首選股名單中，根據由下而上的選股策略，新增31隻股份。當中包括12隻本港上市股份，餘下股份包括拼多多(美：PDD)和名創優品(美：MNSO)兩隻美國上市中概股，以及17隻內地上市A股。

中金2月新增行業首選港股一覽：

    點擊圖片放大
    +11
    +10

中金本月同時把12隻港股剔出行業首選股名單，包括新奧能源(02688)，華潤水泥 (01313)，碧桂園服務 (06098)，祖龍娛樂(09990)，聯想集團 (00992)，小米 (01810)，周大福 (01929)，中升(00881)，中國重汽 (03808)，康師傅 (00322)，金沙 (01928)和美高梅中國 (02282)。

而在本月海外中資股中，中金建議超額配置於有色、化工，新能源，電氣設備，多元金融，互聯網，電子，輕工，衣服紡織和家電，並把較低注配置於交通運輸，通訊設備和零售。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

 

 

 

 

 

撰文 : 李尚毅

經濟

下一篇文章

【紓困方案】美國準備再向民眾派錢 耶倫指紓困方案首解決就業問題
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】諾輝健康6606即日起招股你抽唔抽 入場費13464元
【新股IPO】諾輝健康6606即日起招股你抽唔抽 入場費13464元
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
緣份到了　自然買到　年青買家搵樓僅2日　成功440萬購市區鐵路盤
緣份到了　自然買到　年青買家搵樓僅2日　成功440萬購市區鐵路盤
【低水屋苑】 海濱花園臨海而建環境清幽 行10分鐘到港鐵站 上車客成功以「6字頭」購入3房
【低水屋苑】 海濱花園臨海而建環境清幽 行10分鐘到港鐵站 上車客成功以「6字頭」購入3房
【網民熱話】細個買唔起玩具 長大後眼鏡都唔捨得換 網民嘆：「窮真係會影響一世」
【網民熱話】細個買唔起玩具 長大後眼鏡都唔捨得換 網民嘆：「窮真係會影響一世」
【市場情緒】美股進入全面瘋狂
【市場情緒】美股進入全面瘋狂