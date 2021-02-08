【大行點睇】中金2月份行業首選股 新增12隻港股

中金在新一份行業首選股名單中，根據由下而上的選股策略，新增31隻股份。當中包括12隻本港上市股份，餘下股份包括拼多多(美：PDD)和名創優品(美：MNSO)兩隻美國上市中概股，以及17隻內地上市A股。

中金2月新增行業首選港股一覽：

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

中金本月同時把12隻港股剔出行業首選股名單，包括新奧能源(02688)，華潤水泥 (01313)，碧桂園服務 (06098)，祖龍娛樂(09990)，聯想集團 (00992)，小米 (01810)，周大福 (01929)，中升(00881)，中國重汽 (03808)，康師傅 (00322)，金沙 (01928)和美高梅中國 (02282)。

而在本月海外中資股中，中金建議超額配置於有色、化工，新能源，電氣設備，多元金融，互聯網，電子，輕工，衣服紡織和家電，並把較低注配置於交通運輸，通訊設備和零售。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機