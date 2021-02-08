【快手1024】快手上市不足一周 即獲兩券商分予買入和推薦評級

熱爆新股快手 (01024)僅僅數日，即被多間大行叫買。國信證券發表報告，予快手「買入」評級。該行看好快手把資源集中於具高增長前景的內地短視頻產業，預期由2020年至2023年，公司的直播及廣告收入按年複合增長率，分別上升5%及58%。

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國信又指出，除了直播及廣告業務，快手透過平台推動電商商品交易額，以及直播電商貨幣化等，都成推動增長的動力。預期於2023年時，其合理估值介乎1,141億美元至1,264億美元，即約8,800億元至9,800億元。

另一間大行華創證券，亦首次給予快手「推薦」評級，目標價介乎248元至304元。華創指，快手未來3年的收入增長動力來自廣告，隨著公司推出更多新產品，例如小店通，2020至2022年廣告收入年均增長率料高於50%。

未對快手作出評級的東吳證券亦在報告中指出，快手具有發展潛力。東吳指，中國短視頻及直播用戶規模及時長仍將保持增長，預計到2025年，25.1%的移動互聯網時長佔比將基於短視頻和直播。短視頻和直播平台主要通過虛擬禮物打賞及線上營銷服務進行變現，這二者仍是最直接的市場機會，2019年中國以收入計的直播虛擬禮物打賞市場規模已達到人民幣1400億元，預計在2025年將達到人民幣4166億元，複合年增長率為19.9%。

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東吳指，截至2020年上半年，日活躍用戶平均每天在快手應用花費超過85分鐘。隨著公司用戶數的快速增長及公域流量佔比的提升，預計快手廣告價值將快速釋放。快手其他服務主要包括電商業務、網絡遊戲及在線知識分享等其他增值服務，當前收入佔比仍然較低，但增長前景看好。

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