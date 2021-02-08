【SIM實名制】港府延長電話登記智能卡制度諮詢期至3月20日

香港政府今日（8日）宣布，延長電話智能卡實名登記制度的公眾諮詢期至3月20日，冀望讓業界和市民有更多時間研究諮詢文件的內容和建議。公眾諮詢期原於2月28日結束。

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早前港府於1月30日展開公眾諮詢，建議透過《電訊條例》訂立規例實施電話智能卡實名登記制度，讓電訊商按規例的要求登記、收集和儲存用戶的登記資料，以堵塞目前電話智能卡，尤其是預付儲值卡因其匿名性質而造成的漏洞，以防止和協助偵查涉及使用電話儲值卡的罪案，並維持市民對本港電訊服務的信心。

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責任編輯：潘曉豐