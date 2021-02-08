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【變種病毒】研究警告3月份擴散至全美國 每10日增1倍

環球社會熱點 19:11 2021/02/08

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英國的高傳染性變種新冠病毒已擴散多個國家，美國亦發現為數不少的確診個案。最新有研究發現，英國被本變種新冠病毒株數量，在美國的個案仍處於較低水平。但研究警告，英國變種病毒株將以急劇速度增長，平均需時10日增加一倍，甚至於3月份會擴散至美國全國。

南非暫停接種牛津疫苗計劃 對變種病毒輕症效力有限 【下一頁】

美國疾控中心（CDC）於上月預測，3月份將會有更具傳染性的變種新冠病毒於美國本土擴散。

最新有研究指，英國變種新冠病毒株B.1.1.7.傳播能力在美國仍處於低水平，因此當局有適當時間採取措施減緩新病毒株的傳播。

據資料顯示，截至1月最後一周，英國變種病毒只佔美國總確診病例的3.6%。

在美國，雖然英國版本的變種病毒株數量不多，但預料以急劇速度增長，更「幾乎肯定」於今年3月會擴散至美國當地。

因此研究警告，如果沒有「果斷及決定性的公共衛生措施」（decisive and immediate public health action），變種病毒株將會於未來數個月內擴散，導致美國感染新冠肺炎的死亡率及發病率增加。

英國發現病毒在變異 憂降疫苗有效率 【下一頁】

此外，研究亦發現，英國的變種病毒在美國各州分的傳播率亦有所不同，其中該病毒株於加州擴散1倍需時12.2日、佛羅里達州需要9.1日，全國平均需要約9.8日。

研究人員分析，相信英國變種新冠病毒由國際旅行傳入，並由數以百萬的美國人於感恩節、聖誕節及新年假期期間的國內旅行傳播，最後廣泛擴散全國。

責任編輯：郭麗明

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