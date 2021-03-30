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【智取英文@iM網欄】2021 DSE迫在眉睫　你準備好了嗎？

名人薈萃 15:43 2021/03/30

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從10月去到上星期，Spencer Sir都不斷分享應對DSE英文 Paper 1 至paper 4 既不同技巧

從Paper 1—Reading 卷時的答題技巧（包括作答時應該使用的策略、快速理解文章重點的辦法、分析各種的題型、常犯錯誤及不同的題型有沒有甚麼特別的答題技巧）；

Paper 2—Writing（評分準則、可以令同學在收到題目後快速想到內容架構的方法、介紹不同文體、提供可以讓學生先背的萬用Vocab 和句式）；

Paper 3—Integrated Task（使用錄音前準備時間、聆聽錄音的技巧、快速辦認有用資訊等）

Paper 4—Speaking （適當的心態\語境、如何製造一個質素發言、仲有更多會陸續再講）

唔知道各位同學吸收左幾多呢？喺呢段時間又有沒有好好針對自己的需要溫習呢？

不經不覺已經到2月了，距離DSE 考試只有兩個月多少少，這個時候的你應該如何準備呢？

想提升英文能力嘅你，首先要認清楚一件事：究竟自己係語文底子較弱（例如係識嘅英文生字唔多, grammar 好不好）定係差少少考試技巧？

  • 針對語文能力：背英文vocab, useful phrases, sentence structures
  • 針對考試技巧嘅方法：補習班、雞精筆記

Spencer Sir 都講過 如果時間不夠 就唔應該浪費太多時間在 paper 1 Reading 卷，因為性價比不划算 你所付出的時間未必等於收穫 倒不如把重點放在 paper 2 and paper 3 較容易提升技巧的地方。

希望各位同學可以把握時間 Good luck to your examinations!

下星期再繼續和大家講關於Speaking 既重點!

如果大家有什麼英文問題，如Spencer Lam, 好唔好咁樣學英文呀? 或者IELTS考試，DSE英文/商業英文的知識及英文資源，歡迎你可以隨時再跟我多交流一下，可以Follow 「Spencer Lam English Team」 Facebook page得到更多英文資訊，亦都可以上https://spencerlam.hk/ 了解更多!

 

作者簡介：港大一級榮譽畢業，在學期間獲11份獎學金，曾赴英國留學交流。曾任國際銀行MT，2019年放棄銀行工作，全身投入英語教育事業，歷年來教授過千名學生，早前獲香港青年協會邀請擔任2020 DSE工作坊講者。

Facebook 專頁：Spencer Lam English Team

網頁: https://spencerlam.hk

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撰文 : Spencer Lam 林栢勤 英文補習教師

欄名 : 智取英文

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