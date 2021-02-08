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【農曆新年】PayMe夥拍6間商戶提供獨家折扣　包括萬寧、聖安娜餅店

商業 19:30 2021/02/08

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農曆新年將至，滙豐旗下電子錢包PayMe推一系列的節慶推廣優惠禮遇，其應用程式亦以全新節日設計示人，也推獨家優惠和PayMeow 農曆新年主題的WhatsApp貼圖。

【農曆新年】KKday推賀年食品及新體驗　競爭激烈靠一招制勝

為滿足大家的新春購物需要 ，PayMe夥拍六間熱門PayMe for Business 商戶，包括萬寧網上商店、Pacific Coffee、聖安娜餅店、Cath Kidston、Columbia，以及Go Wild。用戶只需於結帳時使用PayMe付款即可享獨家折扣。

另外，PayMe更特別推出限時的農曆新年主題界面設計氛，添新春氣氛。透過PayMe的P2P支付流程，用戶可以透過電子渠道向親友派發利是，同時加入個人化的字句送上祝賀。PayMe也準備了一系列WhatsApp新春主題貼圖，可愛的吉祥物化身成招財PayMeow，方便用戶為親友送上祝福。

下載PayMe農曆新年主題WhatsApp貼圖步驟：

  1. 登入whatsticker.online網站
  2. 搜尋「PayMe」
  3. 揀選「add to iPhone」或「add to Android」，即可使用PayMe農曆新年主題WhatsApp貼圖

【農曆新年】辦年貨熱情減　海味店生意跌逾２成

【農曆新年】旅發局網上新春市集　老字號及新品牌聯乘　推限定賀年商品

責任編輯：蘇穎琪

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