【大行點睇】派息靠香港電訊支持 瑞信指電訊盈科純利表現遜預期

瑞信發表報告，指受惠香港電訊 （06823） 把89%的股息轉予電訊盈科 （00008） ，電訊盈科2020年財年的股息符合市場預期，然而瑞信補充指，電訊盈科的純利表現遜市場預期，主要是解決方案業務表現疲弱。

瑞信指，雖然電盈解決方案收入按年增12.3%，但EBITDA按年跌21.7%，主要是受累於員工利用率降低、項目成本超支及壞帳等。

瑞信把電盈2021年財年EBITDA及每股盈利分別下調2.4%及5.2%，目標價由5.14元降至5.03元，維持「中性」投資評級。

電訊盈科今日股價跌1.1%至4.37元。

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