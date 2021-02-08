【新股IPO】證監會諮詢簿記建檔及配售操守規定　明確指引不准回佣、誇大訂單

▲ 證監會就適用於簿記建檔及配售活動的操守規定展開諮詢

證監會擬修訂簿記建檔（Bookbuilding）及配售活動的操守規定，同時適用於股權資本市場（ECM）、債務資本市場（DCM），即日展開諮詢市場3個月。證監會諮詢內容包括明文確定不准中介人回佣、輸入明知地誇大認購指示，並諮詢市場是認同禁止「X-認購指示（隱藏投資者身分的認購指示）」等。

另外，證監會建議新股IPO中，至少有一名包銷銀團主事人（即整體協調人）同時擔任保薦人一職。

證監會表示，擬訂有關建議時，參照國際證監會組織（IOSCO）最近為處理在股權及債務資本籌集過程中出現的利益衝突及相關操守風險而發表的報告，及證監會主題檢視觀察，並向業界參與者廣泛的非正式諮詢。

證監會表示，留意目前在新股IPO中，有銀團成員將經紀費作為回佣提供予首次公開招股的投資者，而在在債務資本市場交易中給予私人銀行回佣的情況並非罕見。證監會認為，即使市場對分配安排熟悉，但全面、準確和及時地披露向投資者提供的任何其他優惠待遇亦為重要，建議資本市場中介人不應向其投資者客戶提供任何回佣。

另外，證監會指出，早前主題檢視發現有銀團主事人誇大該首次公開招股的認購需求並發布具誤導性「簿冊訊息」。輸入明知誇大的認購指示或發布具誤導性的「簿冊訊息」，不但削弱價格探索過程，亦會誤導投資者。

證監會行政總裁歐達禮表示，香港是全球最大規模的集資中心之一，促進負責安排發售的人士遵守嚴格的行為標準，提供清晰的操守指引即與國際監管標準相符，並將加強投資者對本港市場的信心。

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編輯：麥德銘