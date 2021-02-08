【2021牛年】疫下取消拜年點派利是？一文看清各銀行、支付平台App電子利是獎賞優惠

由於本港疫情、限聚措施持續，2021農曆新年期間有不少拜年活動須取消，不過近年多間傳統銀行、電子支付平台、虛擬銀行都推出農曆新年「電子利是」功能，令傳統的派利是習俗即使在疫情下亦可轉到線上，照常舉行。當中更有部分平台如恒生銀行、渣打、中銀香港推出現金獎賞優惠。
各大銀行App獎賞優惠：
恒生銀行
- 「雙重祝福」包括：由大年初一至正月廿九(3月12日)期間，於恒生個人e-Banking派發電子利是，或登記轉數快（fps）收取利是；推薦親友加入使用智能助理HARO WhatsApp功能，均可即時參加應節大抽獎
- 獎品包括價$8,888元現金獎（8 份）、$1,688酒店餐飲電子現金券（80份）、$38法式糕點電子現金券（8,800份）
花旗銀行
- 由今月初至正月十七（28日），花旗銀行客戶於Citi Mobile App按「Get More」登記參加「Citi派利是大抽獎」，並於2月內發送兩封電子利是，即可參加
- 有機會贏取8,888元（名額兩名）或888元（名額30名）
中銀香港
- 於BoC Pay及手機銀行推新春Phone利是服務，可以隨利是附上賀年祝福訊息
- 由本周四（年三十，11日）至初十五（26日）新春期間，可參加上述抽獎以贏取8,888元現金獎賞，名額共10名
- 在推廣期內以Phone利是或轉帳/轉數快派電子利是1次，就可抽獎1次，分別有30次抽獎機會
渣打銀行
- 由年廿七（今日）至正月十七（28日），用SC Pay轉數快轉帳，包括派電子利是，並同時分享SC Pay貼圖，即可自動參加大抽獎
- 有機會贏取高達8,888元開運大利是，名額5份；另有188元現金獎1,000份
滙豐銀行
- 滙豐鼓勵客戶利用電子錢包App PayMe或轉數快派發電子利是，不過就未有推出新年推廣優惠
- 另在去年12月初推出了HSBC HK手機App推廣活動「日日轉數日日送」，至本月28日(正月十七)才完結
- 在HSBC HK手機App內，用轉數快轉賬10元港幣或以上，每日第1萬、第2萬及第3萬位用戶即可獲1,000元現金回贈，名額共270名
- 該推廣期內更連續13星期設每周大抽獎，有機會獲得iPhone 12 Pro Max 512GB智能手機（太平洋藍色或石墨色），每星期2部，名額共26名
八達通App
- 年初一（12日）至正月廿九（3月12日）期間增設「e利是」功能， 用戶可自訂利是金額
- 透過QR code派發「e利是」，甚至設定隨機派發不同金額
- 家長也可經八達通銀包直接嘟入小朋友的八達通卡
- 八達通亦有設超過150萬元獎賞，其中首2萬名已設立轉數快銀行自動轉帳的八達通銀包用戶，如成功派發「e利是」給20位用戶累計達300港元，可獲贈38元「e利是」獎賞
- 成功派給40位用戶累計達600港元，每位可獲贈88港元「e利是」獎賞
- 新設立轉數快銀行自動轉帳的八達通銀包用戶，亦可獲30港元迎新「e 利是」
Tap & Go 拍住賞App：
由明（9日）至初十一（22日），透過Tap & Go派發電子利是並累積派發利是次數最多的首10名客戶（以收款帳戶計算），有機會贏取由csl.送出，為期24個月80GB本地流動數據5G服務計劃，總值10萬港元
虛擬銀行ZA Bank：
- 推出「千萬利是賀牛年」，預留總值$1,000萬元獎賞，由年廿九（本周三）至正月十七（28日）期間，用戶每推薦一位親友成功開戶，就可以和親友一同獲得168元現金獎賞
- 經 ZA Bank App派利是，亦有機會贏取$1,000現金獎
- 已婚人士更可選擇派雙封電子利是
- 為還原封、拆利是的感覺，用戶可逐一將鈔票拉入利是封内，完成入利市的過程。而收到利市後就要按一下封口位置的貼紙，才可打開看到電子鈔票
責任編輯：張寶燕