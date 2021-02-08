【2021牛年】疫下取消拜年點派利是？一文看清各銀行、支付平台App電子利是獎賞優惠

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▲ 由於本港疫情、限聚措施持續，2021農曆新年期間有不少拜年活動須取消，不過傳統的派利是習俗亦可轉到線上舉行，以下整合了各大銀行、支付App獎賞優惠！