康文署因應新冠肺炎疫情　取消包山嘉年華2021

上一篇文章
【騰訊700】騰訊派年終獎予特別貢獻者：一手騰訊股票價值7.4萬元 員工：「願意為小馬哥拼命」
康文署宣布，因應新冠肺炎疫情，將取消原定在長洲北帝廟遊樂場足球場舉行的「包山嘉年華2021」。
「包山嘉年華2021」由香港長洲太平清醮值理會及康文署合辦，籌備委員會詳細商議後決定取消活動，以避免人流聚集，減低社交接觸和新冠肺炎在社區傳播的風險。
取消的活動包括：
康文署表示，正在進行的「包山嘉年華2021——學童填色及繪畫比賽」仍會繼續，作品經評審後，康文署將個別通知得獎者，而獎項會送往得獎學生的所屬學校。得獎作品將製作為實體副本，在康文署離島區部分場地、中環五號碼頭、港鐵中環站的「港鐵社區畫廊」展出；康文署亦會製作電子副本上載於香港公共圖書館的多媒體資訊系統。
【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】
# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】
# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】
# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機
責任編輯：黎淑雯