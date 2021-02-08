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康文署因應新冠肺炎疫情　取消包山嘉年華2021

理財智慧 19:36 2021/02/08

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康文署宣布，因應新冠肺炎疫情，將取消原定在長洲北帝廟遊樂場足球場舉行的「包山嘉年華2021」。

「包山嘉年華2021」由香港長洲太平清醮值理會及康文署合辦，籌備委員會詳細商議後決定取消活動，以避免人流聚集，減低社交接觸和新冠肺炎在社區傳播的風險。

取消的活動包括：

  • 「搶包山訓練」
  • 「搶包山選拔賽」
  • 「攀爬嘉年華」
  • 「搶包山比賽」


康文署表示，正在進行的「包山嘉年華2021——學童填色及繪畫比賽」仍會繼續，作品經評審後，康文署將個別通知得獎者，而獎項會送往得獎學生的所屬學校。得獎作品將製作為實體副本，在康文署離島區部分場地、中環五號碼頭、港鐵中環站的「港鐵社區畫廊」展出；康文署亦會製作電子副本上載於香港公共圖書館的多媒體資訊系統。
 

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責任編輯：黎淑雯
 

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