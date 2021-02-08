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侵粉平台Parler前CEO：不想與特朗普合作 但怕他報復

環球政治 18:55 2021/02/08

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Parler前行政總裁馬茨表示，他本身不希望Parler與特朗普合作，但害怕特朗普會作出報復。

美國前總統特朗普被指煽動支持者闖入國會暴亂，其後特朗普遭Twitter等社交媒體封殺。有不少特朗普支持者及右翼分子聚集的社交媒體Parler，同樣遭到封殺。數日前突然遭解僱的Parler前行政總裁馬茨表示，他本身不希望Parler與特朗普合作，但害怕特朗普會作出報復。

【國會暴亂】侵粉平台Parler遭美企封殺 重新上線全靠「外國勢力」【下一頁】

【美國大選】「侵粉」集體轉用Parler 標榜無審查下載暴升【下一頁】

美國新聞網站BuzzFeed上周報道，Parler願意向特朗普集團提供40%的股權，以換取特朗普（Donald Trump）使用Parler作優先發文的社交媒體平台。

據悉，雙方分別於去年夏天及特朗普於美國大選落敗後展開協商。Parler要求特朗普優先在Parler發帖文，4小時後才可於其餘社交平台發相同帖文，並要附上原帖於Parler的連結。

馬茨（John Matze）接受Axios訪問時表示：

我不喜歡與特朗普合作的想法，因為他為了做想做的事，或會欺負公司內的人。

（I didn't like the idea of working with Trump because he might have bullied people inside the company to do what he wanted.）

但馬茨表示，他憂慮如果Parler不與特朗普合作，特朗普就會復仇（vengeful），並要求他的支持者離開Parler。

據悉，Parler與特朗普的交易可能已違反了反賄賂法，因為Parler承諾向特朗普提供有價值的股份，以換取對他作出官方聲明的控制權。

責任編輯：鄭錦玲

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