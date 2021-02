侵粉平台Parler前CEO：不想與特朗普合作 但怕他報復

美國前總統特朗普被指煽動支持者闖入國會暴亂,其後特朗普遭Twitter等社交媒體封殺。有不少特朗普支持者及右翼分子聚集的社交媒體Parler,同樣遭到封殺。數日前突然遭解僱的Parler前行政總裁馬茨表示,他本身不希望Parler與特朗普合作,但害怕特朗普會作出報復。

美國新聞網站BuzzFeed上周報道,Parler願意向特朗普集團提供40%的股權,以換取特朗普(Donald Trump)使用Parler作優先發文的社交媒體平台。

據悉,雙方分別於去年夏天及特朗普於美國大選落敗後展開協商。Parler要求特朗普優先在Parler發帖文,4小時後才可於其餘社交平台發相同帖文,並要附上原帖於Parler的連結。

馬茨(John Matze)接受Axios訪問時表示:

我不喜歡與特朗普合作的想法,因為他為了做想做的事,或會欺負公司內的人。

