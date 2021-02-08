【走資疑雲】外資紛紛撤港？　余偉文：機構進場退場是常見事

▲ 金管局總裁余偉文表示，持份者對香港現狀及國際金融中心地位的關注，個別觀感「很多時候源於偏頗甚至不實的資訊」。（資料圖片）

香港前年爆發反修例事件，隨後港區國安法生效，並先後傳出領航基金（Vanguard）、美資對沖基金Elliott撤出香港等消息，引起外資撤走及資金外流的憂慮。金管局總裁余偉文表示，2020年香港的資產管理公司數目按年仍有3.9%增幅，2019年更錄得2,000多億美元的資金淨流入，形容「機構進場退場，對於國際金融中心是常見的事」。

余偉文發表最新一篇《匯思》，以問答形式回應有關香港資金外流、金融機構撤資、香港資本市場褪色的常見問題。他指，持份者對香港現狀及國際金融中心地位的關注，很大程度是觀感問題，「而觀感很多時候源於偏頗甚至不實的資訊」。

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余偉文：港滙強且銀行存款升 資金淨流入香港

余偉文指，香港不但沒有出現資金外流的情況，「資金是淨流入」。他解釋，港元2020年一直處於強方，並曾觸發85次強方兌換保證，金管局入市承接500億美元沽盤，創2010年來金額最高的一次；銀行存款總額亦連續兩年增加，反映香港「基本上保持資金淨流入港元」，重申港元市場按制度有序、穩定運作。

他又指，從業界收集的資料所得，有關開設離岸戶口的查詢在2019年有所上升，但至去年已大致回穩，而資金流亦顯示，「即使開設離岸賬戶，但實際轉移的金額並不顯著」。

領航、Elliott先後撤港 余：部分因業務重心轉變

政局不穩，外資金融機構撤港的消息由去年7月起不時傳出。投行德銀去年7月決定將新任亞洲區行政總裁的辦公室，由香港改至新加坡。德銀發言人當時表示，公司仍然致力在亞太區維持雙樞紐結構（dual-hub structure）。詳見【下一頁】

領航基金去年8月宣布撤出香港及日本業務，同時將亞洲總部遷至上海。針對香港業務，領航將會陸續退出在港的交易所買賣基金（ETF）、強積金及指數追蹤投資業務。詳見【下一頁】

至今年1月，著名對沖基金Elliott Management通知客戶，即日起會關閉已開設15年的香港辦事處，駐港員工將會遷至倫敦及東京辦事處，而現有的亞洲（日本除外）投資操作則會移至倫敦。完成後，Elliott只維持東京作為唯一的亞洲辦事處。詳見【下一頁】

余偉文指，香港的資產管理公司數目去年仍然保持3.9%增幅，而即使在爆發社會事件的2019年，資產管理規模仍大幅升兩成至近4萬億美元。

他續稱，對沖基金、資產管理公司以至銀行，都會基於不同的商業考慮進入或退出個别市場。而據金管局了解，當中有部分退出本港市場，或是因為業務重心有所轉變，又或是集團層面的整合所致，形容機構進場退場，對於國際金融中心是常見的事。

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編輯：趙穎妍