【大行報告】德銀睇好呢隻電訊股5G定位 評級由「持有」調升至「買入」　目標價潛在回報率15％

德銀發表報告，指香港電訊（06823）5G市場定位良好，把評級由「持有」上調至「買入」，目標價由11.5元調升至12元。

香港電訊周一（8日）收報10.48元，升0.2%，成交額2.3億元，距目標價潛在升幅15%。

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德銀認為，香港電訊擴展的重點是通過5G變現化、支持客戶數碼化計劃以及金融科技和醫療產品的推出，該等市場定位良好。

報告指出，香港電訊去年度純利同比上升2%，相對於中期同比下跌8%，主因收購NOW TV取得收益、利息及稅率下跌等因素所帶動，集團主要挑戰是漫遊收入下跌，及部分ICT項目被推遲而令移動業務收益同比下跌8%。

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記者：李兆明