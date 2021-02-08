【樓市現象】上車客睇樓兩個月未有著落 洽購元朗尚悅驚見大堂有5組客等睇樓 幸有帶票即場拍板596萬元購2房

今年樓市小陽春提早爆發，最近買家的入市意欲明顯再增加，市場亦錄得不少多組買家搶購一個單位的個案。最近元朗區的買賣交投十分活躍，日前元朗尚悅的2房單位獲多組買家搶購，最後由一名上車客成功購入。

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近期市場正面消息增多，市場普遍預計農曆新年後樓市進一步轉旺，不少買家趕緊於新年前偷步入市。元朗區在剛過去的周末連錄25宗二手成交，本月累積二手成交約60宗，市況暢旺。

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中原地產分區營業經理溫旭銘表示，農曆新年步入倒數階段，不少買家衝刺趕入市。其中尚悅3座高層B室，實用面積440平方呎，兩房間隔，叫價600萬元，微減4萬元，隨即以596萬元沽出，折合實用呎價13,545元。

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溫旭銘表示，買家為外區上車客，睇樓兩個月，眼見成交急速，遂帶票睇樓，以便遇到心水盤即時洽購，參觀上址見內櫳四正實用，眼見大堂至少有4、5組客人排隊等睇樓，競爭激烈，即場輕微議價4萬元即拍板承接。原業主則於2018年1月以528萬元購入單位，持貨3年轉售，帳面獲利68萬元，單位期內升值13%。



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記者：陳詠妍