  • 21°C
香港時間 : 2021208日 (一) 19:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【樓市現象】上車客睇樓兩個月未有著落 洽購元朗尚悅驚見大堂有5組客等睇樓 幸有帶票即場拍板596萬元購2房

股樓投資 18:37 2021/02/08

分享：

今年樓市小陽春提早爆發，最近買家的入市意欲明顯再增加，市場亦錄得不少多組買家搶購一個單位的個案。最近元朗區的買賣交投十分活躍，日前元朗尚悅的2房單位獲多組買家搶購，最後由一名上車客成功購入。

【新盤熱賣】農曆新年新盤罕有爆發混戰 買家爭相搶購貨尾 觀塘凱滙1個鐘內極速賣逾50伙，詳見【下一頁

近期市場正面消息增多，市場普遍預計農曆新年後樓市進一步轉旺，不少買家趕緊於新年前偷步入市。元朗區在剛過去的周末連錄25宗二手成交，本月累積二手成交約60宗，市況暢旺。

【全新商場】港島南區人等到頸都長 黃竹坑站上蓋項目定名港島南岸 南區最大商場The SOUTHSIDE 2023年開幕，詳見【下一頁

    點擊圖片放大
    +6
    +5

 

中原地產分區營業經理溫旭銘表示，農曆新年步入倒數階段，不少買家衝刺趕入市。其中尚悅3座高層B室，實用面積440平方呎，兩房間隔，叫價600萬元，微減4萬元，隨即以596萬元沽出，折合實用呎價13,545元。

【本港之光】新世界及K11撼贏多國 奪「房地產奧斯卡」MIPIM Asia Awards 四大獎 鄭志剛：「可持續發展將引領房地產行業的未來」，詳見【下一頁

K11 ATELIER King's Road究竟有幾「綠色」?即click到下面睇睇：

 

    點擊圖片放大
    +10
    +9

 

溫旭銘表示，買家為外區上車客，睇樓兩個月，眼見成交急速，遂帶票睇樓，以便遇到心水盤即時洽購，參觀上址見內櫳四正實用，眼見大堂至少有4、5組客人排隊等睇樓，競爭激烈，即場輕微議價4萬元即拍板承接。原業主則於2018年1月以528萬元購入單位，持貨3年轉售，帳面獲利68萬元，單位期內升值13%。
 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：陳詠妍

成交 農曆新年 尚悅 元朗區

上一篇文章

【大行報告】德銀睇好呢隻電訊股5G定位 評級由「持有」調升至「買入」　目標價潛在回報率15％

下一篇文章

【騰訊700】騰訊派發年終獎勵 部分員工獲贈一手價值逾7萬元公司股份
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【低水屋苑】 海濱花園臨海而建環境清幽 行10分鐘到港鐵站 上車客成功以「6字頭」購入3房
【低水屋苑】 海濱花園臨海而建環境清幽 行10分鐘到港鐵站 上車客成功以「6字頭」購入3房
【網民熱話】細個買唔起玩具 長大後眼鏡都唔捨得換 網民嘆：「窮真係會影響一世」
【網民熱話】細個買唔起玩具 長大後眼鏡都唔捨得換 網民嘆：「窮真係會影響一世」
【新股IPO】諾輝健康6606即日起招股你抽唔抽 入場費13464元
【新股IPO】諾輝健康6606即日起招股你抽唔抽 入場費13464元
【大行點睇】 平安證券3大理由預期 港股仍處於牛市首階段 推薦2月份10大金股
【大行點睇】 平安證券3大理由預期 港股仍處於牛市首階段 推薦2月份10大金股
【投資智慧】林本利教路 買股票應有的3個心態　切忌高追接貨
【投資智慧】林本利教路 買股票應有的3個心態　切忌高追接貨
【市場情緒】美股進入全面瘋狂
【市場情緒】美股進入全面瘋狂