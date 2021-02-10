【Cheese is a Lifestyle@iM網欄】芝士．浪漫之最

來到二月這個浪漫的季節，除了送花和朱古力給摯愛，以下幾款芝士都是別出心裁的情人節禮物。它們可能會給您和您的另一半帶來美味而獨特的驚喜！

▲ 訥沙泰勒心形芝士(Neufchâtel)

Neufchâtel

這款芝士源於法國奶農少女對百年戰爭中（1337-1453）英國占領者的愛，她們將這款來自諾曼第的芝士製成心形。這款芝士軟滑呈乳脂狀，並且在成熟時味道會更濃郁。目前還有不同款式的芝士都製作成心形，不過忠於Neufchâtel心形芝士的歷史，情人節送上這款芝士，方能呈獻你最深的愛意。

▲ 送心形芝士來表達您的心意

Tête de Moine

這款圓柱狀的芝士重約800克，來自瑞士侏羅山區，悠久的歷史可以追溯到12世紀末。這個名字的意思是「修道士頭」，因為修道士頭頂的禿頭就如這款芝士的外形一樣。傳統用小刀刮成芝士薄片食用，通過增加和氧氣的接觸來幫助散發香味。

▲ Tête de Moine 配上Girolle刀具就可以輕易的製作出美麗又美味的花朵

修道士頭芝士一直受大眾喜愛，在中世紀社會上廣受認可，曾用作支付稅款及租金。現時，這種芝士成為一種高級芝士，在任何聚會上都是亮點。因為在「Girolle」刀具的幫助下，芝士削像花朵一樣，稱為「rosettes 」。這些小花看起來很美，吃起來也一樣美味。情人節用濃郁的奶油色高山芝士削成一束「芝士花」，展現您的真摰愛！

Montèbore

這款也許是世界上最稀有的芝士，據說它是達文西(Leonardo da Vinci)最愛的芝士，亦是他當婚禮司儀時送給拿坡里貴族Isabella d’Aragon與米蘭貴族Gian Galleazo Sforza的結婚禮物。這款芝士甚至與蒙娜麗莎有關。無論傳說是什麼也好，這款芝士具有濃厚的喜慶和浪漫的色彩，三層結構亦類似現代的結婚蛋糕。

▲ Montèbore 芝士外觀三成像結婚蛋糕，但其實是模仿鎮裡的城堡

Montèbore芝士來自同名小鎮在意大利亞歷山德里亞省，由75％的牛奶和25％的綿羊奶混合而成的白黴芝士，這配方自第二次世界大戰停止生產後失傳，直到1999年重新發現，且於2002年重新穩定生產。這種芝士熟成時間分別有20日、2個月、4個月甚至有少量長達12個月。成熟時間短的芝士呈乳白色，隨時間增加變得深黃色; 味道鹹香而帶蘑菇味和堅果味，成熟時間逾長逾濃郁。如果在香港見到Montèbore芝士就不要錯過，給愛人最浪漫的驚喜！

▲ 我婚禮都送了一個自製芝士塔給太太：浪漫的Neufchâtel及Tête de Moine令婚禮錦上添花

除以上介紹的芝士，您亦可以花時間用自己喜歡的芝士來打造自己的愛情芝士拼盤或浪漫之塔，向情人展示您的愛！加上蜂蜜、水果、堅果和可食用的花朵裝飾，更可讓您的另一半永遠記住這份獨一無二的禮物！

▲ 花朵形的芝士不但美味，更賞心悅目

▲ 花朵形的芝士不但美味，更賞心悅目

▲ 情人節時期會有特別多不同心形芝士產品

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