【ET講股通】梁耀康：串流視頻概念爆發 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）

認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，恒指全日升30點，收報29319點，大市總成交1,858億元。港股是日高開低走，一度升逾400點，惟以接近全日低位收市，假期收爐意味濃。大市成交跌至少於2千億。

​新春長假前 觀望氣氛濃

直播電商、視頻股繼續有炒作，快手 （01024） 一度失守300元，但低位見承接，重上300元以上收市，若有意吸納，可待回至250元分注上車。

赤子城 （09911） 連日炒上，今日再升49%至7.73元，主要是炒作盈喜消息，以及管理層指有意探索直播電商、直播帶貨等新業務模式。該股具大量流量，故新概念獲市場追捧。惟要留意，該股估值已高，股價波動性料大；若持貨，亦要緊盯潛在新業務發展。

串流視頻股 緊盯用戶增長

恒騰網絡 （00136） 股價連日走強，今日再升49%至8.47元。公司公布收購南瓜電影app，市場憧憬有機會成為「中國版Netflix」。自疫情爆發以來，愈來愈多公司進軍串流視頻業務，如歡喜傳媒 （01003） 。惟要留意，視頻股賺錢不易，宜緊盯用戶數量增長，股價波動性亦大，不應過分憧憬「中國版Netflix」概念。

有意吼串流視頻概念，也可留意平台股，如小米 （01810） 。

內地經濟復甦，重型機械銷售增長理想，中聯重科 （01157） 升近9%，三一國際 （00631） 升逾15%。

1月汽車銷售增長佳，加上管理層透露有意進軍車用芯片，長城汽車 （02333） 升9.7%。惟車股整體仍陷整固格局。

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