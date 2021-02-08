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【騰訊700】騰訊派年終獎予特別貢獻者：一手騰訊股票價值7.4萬元　員工：「願意為小馬哥拼命」

股樓投資 19:39 2021/02/08

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農曆新年就到，打工仔最期待的莫過於年終花紅。據內地媒體報導，騰訊（00700）於周一（8日）公布今年的年終獎激勵，對為公司作出特別貢獻的員工授予一筆同心同行獎」，派發100股公司股票作為一次性激勵，解禁期為一年。

以騰訊現價736.5元計算，100股股票市值為73,650元。據騰訊內部員工透露，儘管這份獎勵並非全員都有，但一些入職未滿一年的員工也獲得了這份獎勵，甚至是去年12月入職的員工也有份。

騰訊部分員工評論如下：

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騰訊此前曾多次授予員工股票。2017年7月，騰訊曾發行合計約1,787萬股新股，獎勵10,800名員工，佔當時員工規模的34%；2016年尾，該公司還曾經向每位員工授予每人300股股票，作為公司成立18周年的特別紀念。

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編輯：李勝男

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