【香港疫情】港燈再向基層派250元飲食券　4萬家庭受惠　另支援中小企

▲ 港燈再向基層派250元飲食券 4萬家庭受惠

新冠疫情仍未受控，港燈 （02638） 再向基層派發250元飲食券，估計受惠家庭達到4萬個，飲食券適用於200間港島及南丫島的食肆。另外，港燈同時向商戶推出紓緩措施及節能計劃，料500間中小企可以受惠。

港燈今日宣布，推出多個支援計劃，其中再推出的「關懷有饍」計劃，將分批向基層家庭派發250元的飲食券，料4萬個家庭可以受惠。合資格定庭包括參加港燈電費優惠計劃的長者、殘疾人士、單親家庭及失業人士，以及其他有需要的客戶。

飲食券適用於參與計劃的超過200間港島及南丫島的食肆（食肆名單）。

港燈同時繼續推出項紓緩措施及節能計劃，將支援對象擴闊至部份受疫情衝擊較大的客戶，部分支援亦會加碼及降低申請門檻，預計可令500間中小企受惠。港燈指，一系列紓緩措施涉及資助金額約2,300萬元。

港燈董事總經理尹志田表示，理解當前經濟仍然低迷對市民和社會不同行業持續帶來挑戰，部份受疫情衝擊較大行業，面對疫情反覆，情況未能得到根本改善，希望透過把這些行業納入資助範圍，可以減輕他們的經營壓力。

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編輯：趙穎妍