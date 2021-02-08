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【大行報告】重型機械板塊大漲　瑞信率先升上調中聯重科目標價　料期內淨利潤或翻倍

股樓投資 17:55 2021/02/08

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今日重型機械板塊大漲，行業率先迎來「開門紅」。2021年1月，重卡市場銷售各類車型18萬輛，料按年超過增長54％，環比增長64％，創歷史新高。另外，CME預計2021年1月挖掘機（含出口）銷量增速為 106％。三一國際(00631)大漲15%，小型股維亮控股(08612)更大漲逾五成。

瑞信今日就發表研究報告睇好中聯重科(01157) 。該行指完成A股非公開發行，計及H股發行，定向增發集資金總額達到61.5億元人民幣，預期所得款項將用於升級及擴充現有業務。

該行指中聯重科於2021年1月份止首季需求表現非常強勁，公司旗下混凝土機械、卡車與履帶式起重機以及塔式起重機的出貨量分別分別增長100%、80%及200%，對其全年經營表現感到樂觀。公司管理層預期預計全年上述三項業務銷售將分別增長30%、25%和60%，同時挖掘機及高空作業平台(AWP)預期增長逾100％，農業機械預計增長逾60%。

中聯重科預計首季度收入將增長60%至70%，較去年同期持平表現明顯改善，考慮到經營槓桿，期內淨利潤可能翻倍，瑞信將中聯重科目標價上調，認為公司積極的銷售前景及近期集資利好發展，對其2020至2022年每股盈利預測各提高23.2%、15.7%及16.9%。

大行評級及目標價：

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撰文 : 周兆邦

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