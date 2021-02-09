【搜游食誌@iM網欄】疫情下食自助餐？ 二人一枱員工聚餐

立春已到，正式踏入辛酉，祝各位金牛大順，身體健康。今年公司亦如常舉行員工春節聚餐，分批舉行，孕育團隊抱積極正面思維，應對當下的「疫」生活！

▲ 辛酉行好運，健康快樂無憂。

我司核心業務是零售，豈可說不困難！深信保持正能量「心智模式」的團隊才可感染消費者及關連行業從業員，同步帶動公眾人仕，「安心出行，樂於消費」。新興「宅」經濟之外，也推動傳統經濟活動。

▲ 半島酒店Verandah 露台餐廳，蠻有英式庭園的清新氣息。

選定在半島酒店的Verandah露台餐廳舉行聚餐，大家在陽光普照，雅緻悠然的氛圍，享用自助午餐，雖少了一份以往的熱鬧喧嘩，卻多了一份相互關懷的溫馨，2人壹枱限聚下的另一份意外Team Building收穫！

▲ 海鮮、魚生等生鮮食物，亮澤色潤，品質保證。

當天Verandah的抗疫措施並沒有什麼過人之處，食客們卻非常安心，開心去享受這頓精緻美味的自助餐，何解？「自律」及「恆常」的優質餐飲管理，使每個顧客都盡興、開懷，看到每一張都是笑意盈盈的笑臉！政府應推行合理的餐飲行政措施，每晚6時後停止所有堂食服務，簡直是火燒連環船，各行各業叫苦連天。

▲ 食物安全管理才是令人安心享受服務的關鍵。

Verandah所有顧客除享用食物時，必須佩戴口罩，每張食物枱都有酒店服務員，提供及提醒顧客消毒酒精清潔雙手才取食物，每款食物皆有透明罩蓋好，顧客們好自律，取物後都蓋好蓋。是日自助餐餐單一如過往，國際歐陸式，優質的西式及日式生鮮、熟食海產、魚生、壽司等，這些高風險食品，半島酒店餐飲管理層重視食客的健康，亦不可摒棄「半島」品牌的優質DNA，由選材、準備、款待，食具等等，均做好風險管理！難道沒有疫情，上述嚴謹的工作就不要做嗎？「自律」、「自重」才是最有效的抗疫根本。

▲ 甜品就如熱戀戀人，停不下來的思念。

Verandah的氛圍是恰如其份，輕鬆、閒逸，沒有叫人拘謹的華麗，卻載著暖洋洋的陽光，露台餐廳散發那股悠閑氣息，女仕們都發揮另一個甜品專用胃的效能。喜歡每件甜品都是「一口」份量，大家都視為回本菜，「血拼」各款甜品起碼1件。

▲ 甜品就如熱戀戀人，停不下來的思念。

其中有幾款真是一食難忘，熱情果朱古力蛋糕，熱情果的果酸更突出了朱古力的甜、苦。那顆叫人尖叫的果凍朱古力檸檬芝士餅，鬆軟香滑；甜滑的朱古力片提升了檸檬芝士餅，絕無膩感，最可愛是上置一顆晶瑩通透，又配上小金萡的清甜果凍，猶如幾卡拉鑽石，甜品造型討好。拿破崙酥餅當然不可錯過，餅皮酥脆，未因忌廉濕氣變韌，配上檸檬忌廉，甜香軟滑帶微酸。每款甜品都有共同特性，強烈對比的質感，各式芝士、忌廉都好輕柔，食了也如像一陣風，毫無飽滯感，味道清新，可口！那份「治愈」的快感真是極爽，透心的愉悅。

作者_倪小姿簡介： 做了20幾年「品牌」褓姆，零售就是充滿不可控的挑戰，每個年代都屢遇危機，怎料這次COVID19殺盡全球！公司仍與「疫」同行，細想皆因與「食」結緣；商場、職場都「食」出契機！

更多搜游食誌@倪小姿的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！