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【農曆新年】辦年貨熱情減　海味店生意跌逾２成

商業 17:37 2021/02/08

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受疫情打擊，今年農曆新年氣氛消退， 加上旅客絕跡，餐飲業半停擺，種種因素也致海味銷量大減。

【農曆新年】旅發局網上新春市集　老字號及新品牌聯乘　推限定賀年商品

安記海味董事總經理潘權輝指， 由於本地消費力仍能帶來支持，現時門市銷情與去年相若；而在超級市場的銷情也上升2成。不過，供應予酒樓及在網上工展會銷情只有約1至2成生意。他期望，農曆新年檔期的整體銷情不會跌多於２成。

市道不好景，安記今年繼續以優惠吸客，如乾瑤柱平均減幅達４成。潘透露，今年人均消費相若，約1000至3000元。

百成堂：多做套餐優惠

至於百成堂主席李應生指，去年年尾在民生區的生意略有回升，但由於仍然沒有遊客，加上今年疫下減少送禮，令其企業訂單也跌超過５成。他透露，今年農曆新年整體銷情比去年少一半，而平均單價也少於500元。

他指，海味食品最暢銷，雖然今年海味產品來貨價稍回落，但隨著人民幣上升，其他從內地進口的產品也價格上升，故今年減價幅度未至於太大，主力以多做套餐優惠的策略吸客。對於農曆新年後展望，他表示仍然十分擔心，「過年生意都未能谷旺，不排除農曆新年後將爆發結業潮」，會密切審視市況再作部署。

【疫市營商】本地鮮雞品牌泰安雞谷網銷　料農曆新年銷售增兩成（有片）

【年宵市集】農曆新年辦年貨去邊好？　一文看清2021年宵市集好去處（不斷更新）

記者：蘇穎琪

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