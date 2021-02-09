  • 18°C
香港時間 : 2021209日 (二) 10:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【舜宇光學】舜宇光學高開2%　1月手機鏡頭出貨量按年升逾3成

股市 09:30 2021/02/09

分享：

舜宇光學（02382）公佈1月主要產品出貨量，1月手機鏡頭出貨量按年升36.1%。

舜宇光學 （02382） 公布1月主要產品出貨量，手機鏡頭出貨量按年升36.1%至約1.48億件，按月則升13.3%。另外，舜宇光學手機攝像模組則按年升29.2%至6514.8萬件，按月則升43.8%。

舜宇光學今日（9日）高開2%，報214.2元，成交額4311萬元。

郭明錤料舜宇光學將在2022年擴產Apple鏡頭產能至少50%以上，詳情可見﹕【下一頁】

舜宇光學表示，手機鏡頭和手機攝像模組出貨量按年上升，主要是由於公司的手機鏡頭和手機攝像模組市場份額上升所致，而上月出貨量按月大增，皆因臨近春節假期，客戶要求提前至1月出貨。

在光學零件類別裡，舜宇上月車載鏡頭市場份額上升，上月出貨量按年升53.9%至734.6萬件，按月則升28.1%。其他鏡頭出貨則按年升174.9%至894.5萬件，按月則升11.7%。眾多光學零件中，玻璃球面鏡片是出貨量唯一按月下跌的組別，上月出貨量按月跌33.2%至310.1萬件，按年則升20.5%。

光電產品1月出貨量則全數上升，除了上文提及的手機攝像模組外，其他光電產品出貨量均按月上升32.7%至584.6萬件，按年則升129%。

光學儀器方面，顯微儀器上月出貨量按月微跌3.3%至1.9萬件，按年升23.1%。

【提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用】

貼身追蹤股價變化、重要消息、賺蝕成績，更易作出投資判斷 | 立即免費下載使用 【按此】

相關文章﹕

【大行報告】大和料蘋果訂單開始出現　升舜宇目標價近五成維持行業首選

【Apple】郭明錤：舜宇蘋果訂單有望快速增長 勢加劇蘋果鏡頭供應鏈競爭

編輯﹕賴奕羚

港股 鏡頭 舜宇光學科技（02382）

上一篇文章

【Tesla】內地市監局等約談中國Tesla 特斯拉：全面加強自檢自查（第二版）

下一篇文章

協鑫新能源獲近92%票據持有人支持重組協議　股價升2%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期+ADR】滙豐ADR高港0.6%　恒指夜期收市升46點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR高港0.6%　恒指夜期收市升46點（不斷更新）
【新股IPO】多家銀行豁免認購諾輝健康6606新股手續費　孖展息低至0.88厘
【新股IPO】多家銀行豁免認購諾輝健康6606新股手續費　孖展息低至0.88厘
【快手股價】快手穿300關後收市倒升1%　悉數行使超額配股權額外淨籌57億元
【快手股價】快手穿300關後收市倒升1%　悉數行使超額配股權額外淨籌57億元
【快手科技IPO】快手宿華12歲自學程式　曾做Google百度　創業失敗　未夠40歲身家1453億
【快手科技IPO】快手宿華12歲自學程式　曾做Google百度　創業失敗　未夠40歲身家1453億
【新股IPO】諾輝健康6606招股火熱　孖展暫錄1893億超購926倍、國際配售提早截飛
【新股IPO】諾輝健康6606招股火熱　孖展暫錄1893億超購926倍、國際配售提早截飛
【新股IPO】諾輝健康6606比快手更難抽　抽幾多手諾輝健康先穩獲一手？
【新股IPO】諾輝健康6606比快手更難抽　抽幾多手諾輝健康先穩獲一手？