【舜宇光學】舜宇光學高開2%　1月手機鏡頭出貨量按年升逾3成

▲ 舜宇光學（02382）公佈1月主要產品出貨量，1月手機鏡頭出貨量按年升36.1%。

舜宇光學 （02382） 公布1月主要產品出貨量，手機鏡頭出貨量按年升36.1%至約1.48億件，按月則升13.3%。另外，舜宇光學手機攝像模組則按年升29.2%至6514.8萬件，按月則升43.8%。

舜宇光學今日（9日）高開2%，報214.2元，成交額4311萬元。

郭明錤料舜宇光學將在2022年擴產Apple鏡頭產能至少50%以上，詳情可見﹕【下一頁】

舜宇光學表示，手機鏡頭和手機攝像模組出貨量按年上升，主要是由於公司的手機鏡頭和手機攝像模組市場份額上升所致，而上月出貨量按月大增，皆因臨近春節假期，客戶要求提前至1月出貨。

在光學零件類別裡，舜宇上月車載鏡頭市場份額上升，上月出貨量按年升53.9%至734.6萬件，按月則升28.1%。其他鏡頭出貨則按年升174.9%至894.5萬件，按月則升11.7%。眾多光學零件中，玻璃球面鏡片是出貨量唯一按月下跌的組別，上月出貨量按月跌33.2%至310.1萬件，按年則升20.5%。

光電產品1月出貨量則全數上升，除了上文提及的手機攝像模組外，其他光電產品出貨量均按月上升32.7%至584.6萬件，按年則升129%。

光學儀器方面，顯微儀器上月出貨量按月微跌3.3%至1.9萬件，按年升23.1%。

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編輯﹕賴奕羚