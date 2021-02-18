【美股焦點】八成股票禁售期屆滿　Palantir調整定散水？

美國大數據公司Palantir（PLTR）自去年10月上市以來備受關注，不够截至本周四（18日），Palantir股價已經連跌5個工作日。由於對增長前景的擔憂，再加上80%股票將於周四解禁期屆滿，Palantir跌逾7%，最新報25.1美元。

為了穩定股價，公司通過會在IPO上市後設置90到180天的禁售期，在此期間內部股東被禁止沽售持股。但 Palantir的禁售限制更為嚴格，該公司將現有股票直接上市（ only direct listing ），未有額外籌集資金，允許股東可自由出售的股票僅佔總數20%，不過該限制措施定於上季度業績公布後的第三個交易日屆滿，即是本周四。 周二（16日）該公司曾公布業績，上季度收入錄得3.22億美元，高於市場預期的3億美元，但每股虧損0.08美元。

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根據外媒報道，有兩位長期投資者已經表示將會繼續持有，但「金融大鱷」索羅斯（George Soros）此前公開表示，將會在解禁期滿後沽出持股，指不讚同該公司的商業模式，對這一投資感到後悔。根據去年11月披露數據顯示，索羅斯旗下基金自2012年開始投資Palantir，持有 1,846萬股股票。

儘管Palantir正面臨拋售壓力，但 Jefferies分析師Brent Thill近期將Palantir目標價由30美元上升至40美元，並予以買入 「 評級 」 。Thill指出，Palantir上季度的業績及指標都優於預期，並預計該公司收入到2025年將超過40億美元。Palantir股價近期有所回落，但長期來看，他表示公司增長具備可持續性，未來盈利不斷提升亦有助於公司脫穎而出。

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編輯：李勝男