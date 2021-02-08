▲ 【電話卡實名制】港府延長電話卡實名登記諮詢至3月20日 建議購儲值卡須提供身份證資料、每人限購3張

政府公布，延長電話智能卡實名登記制度的公眾諮詢期至3月20日，讓業界和市民有更多時間研究諮詢文件的內容和建議，並向政府提交意見。商務及經濟發展局局長邱騰華表示，諮詢建議要求市民購買太空卡時，須提供「身份證上的資料」，包括姓名、出生日期等，以便電訊商核對資料，而每人只限購買最多3張太空卡，未成年則需得家長同意。

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香港大學經濟及工商管理學院客席助理教授張天秀指，本港不少人因工作需要或私人理由，都有多於一個或以上的電話號碼，加上不少人會將電話號碼與社交媒體平台連接，在消費者角度而言，變相存在一定私隱隱憂。

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政府建議，透過《電訊條例》訂立規例實施電話智能卡實名登記制度，讓電訊商按規例的要求登記、收集和儲存用戶的登記資料，以堵塞目前電話智能卡尤其是預付儲值卡因其匿名性質而造成的漏洞，防止和協助偵查涉及使用電話儲值卡的罪案，並維持市民對本港電訊服務的信心。

電話智能卡實名登記制度的公眾諮詢期原於2月28日結束。

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編輯：陳韻妍