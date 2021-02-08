【人幣定存】人民幣定存最高10厘　大小行鬥加息

▲ 人民幣高息選擇多，冠絕全城更達10厘。

人民幣定期存款搶客戰停不了，今天（2月8日）華僑永亨加半年期0.05厘，新息率報2.1厘，惟如以同期計，不及南商的2.4厘。專家預計，人民幣理財產品選擇多，業界鬥以高息吸存，冀迎合市場所需。

綜觀1月開局至今的吸存戰，由大行燃點戰幔，滙豐新年作第一擊，新推7天短存享10厘，跟南商及集友齊膺冠絕全城超高息。甫踏入2月，中銀香港 （02388） 及渣打更全面加息，市料加息潮延至本月底。至於反映跨春節的1周拆息，今天高見3.5厘。

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南洋商業銀行副總裁梅月嫦今午回應本報查詢指，人民幣自2020年5月底開始持續升值，市場亦看好今年升勢持續，加上在全球低息環境下，港元及美元的定存利率偏低，反觀人幣定存利率仍相對較高，故有不少客戶開始留意人幣定存，希望兼得定存高息及滙率升值的利潤。

梅月嫦補充，當中較多客戶選擇3個月或6個月期存款，既因利率相對吸引，尤其現時「南商高息人民幣定期存款」推廣利率為3個月2.3厘，6個月2.40厘；再者，則因不會鎖定資金太長時間，令客戶的存款更具靈活性。

天星推3個月2.5厘人民幣定存【下一頁】

問及南商提供7天短存全城最高10厘息，跟大行滙豐看齊，牌面上是蝕本吸存，怎看市場競爭。梅月嫦回應，有見人民幣自去年中旬起持續升值，客戶開始對人民幣理財產品有較大興趣，故該行自2020年10月中起，推出「倍高息定期存款」人幣7天優惠年利率10厘，迎合客戶兌換人幣的需要，可以先透過兌換人民幣，開立特短定存以享高息；其後客戶再按個人理財需要，部署其他人民幣理財產品，成功吸引客戶透過南商兌換人民幣及吸納人民幣存款。

南商：5招拓跨境人幣服務

梅月嫦補充，該行的人幣服務優勢當然不止高息定存，全面的人民幣服務配套，疊加具特色跨境產品，更是成為客戶「人民幣服務首選」的5大主因，包括︰

（1）「發薪滙」跨境滙款服務︰南商為在本港工作的內地人士提供「發薪滙」跨境人幣滙款服務，方便客戶將薪酬直接以人民幣滙至內地。客戶可於全綫分行，將薪酬滙往南商（中國）指定分行帳戶。除滙款至本人帳戶外，更可滙款至直系親屬帳戶。而使用「發薪滙」服務的客戶，更專享滙款手續費豁免，以及人民幣30點子兌換優惠。

（2）滙款優惠︰客戶透過南商指定渠道，滙款至南商（中國）同名帳戶，可享豁免滙款手續費優惠。且以電滙價將港幣兌換為人民幣，並同時辦理「發薪滙」或「快滙通」滙款交易，更可享30點子兌換優惠。

（3）常設兌換指示及兌換優惠︰客戶可透過網上銀行，建立兌換外幣的常設指示，然後預設目標滙率、兌換周期及金額，就可於滙率不高於目標滙率時，自動兌換，特別適合未有時間關注滙價變化的工作忙碌人士。而「南商理財」客戶以電滙價將港元兌換為人民幣，更可享10點子兌換優惠。

（4）「內房通」︰「內房通」是專為於內地持有物業的港人而設的物業抵押融資服務，客戶不但可享免費估價服務，更可全程在港一站式完成相關貸款程序，毋須前往物業所在地辦理抵押手續，完全不受疫情下兩地出入境管制措施的影響，有效地協助客戶輕鬆取得貸款。

（5）全面人民幣理財產品︰該行更備有全面的人民幣保險、基金及外滙掛鈎投資選擇，有興趣參與A股投資的客戶，亦可使用南商的證券交易服務，透過一個帳戶，輕鬆辦理港股、以至滬股通及深股通項下的內地A股。

人幣吸存戰升級 1年最高2.4厘【下一頁】

此外，問及人民幣高息吸存後，在中港有何貸款好出路，怎賺盡息差。 梅月嫦表示，除透過南商專業的金融市場團隊，物色人民幣資金出路外，且更在各個層面為客戶提供人幣貸款服務。

在零售銀行層面，南商為客戶提供特色的A股孖展服務。過去一段時間，內地經濟及股票市場表現相對理想，有興趣參與A股投資的客戶增加，部分具有一定資金實力的客戶，更可透過A股孖展服務增加購買力。通過「A股孖展服務」，客戶只需一個證券孖展帳戶，即可透過網上銀行及手機銀行買賣滬深港三地股票，孖展利息更低至P減1厘，股票抵押成數高達70%。

4大因素撑升值 滙價年內看6.3

另一方面，市場甚關注今年在岸價兌美元的高低位及年底目標價。南商經濟及策略研究主管卓亮預計，2021年人民幣上升空間或有所收窄，但預計會延續走強趨勢，年內人民幣兌美元有機會挑戰6.3左右水平。

卓亮拆解，主要有4大因素支持人民幣升值︰

（1）人民幣升值的基礎是內地的實體經濟表現，而中國經濟增速領先全球，且預期今年經濟增幅有機會達10%；

（2）中央維持相對審慎及穩定的貨幣政策；

（3）內地出口表現從2020年6月開始迅速恢復，預期今年將會維持較高速增長，有利人民幣升值；

（4）市場預測美元中期繼續走弱，利好人民幣進一步升值。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源