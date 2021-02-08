  • 21°C
香港時間 : 2021208日 (一) 17:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記
熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

前美國國務卿舒爾茨家中離世 享年100歲

環球社會熱點 17:10 2021/02/08

分享：

美國前國務卿舒爾茨（George Shultz）於上周六在加州家中離世，終年100歲。舒爾茨亦是傑出經濟學家，在公職生涯中曾擔任多項重要內閣公職，包括勞工部長及財長，其中於列根時期擔任約6年多的國務卿，屬第2次世界大戰以後，任期最長的國務卿。

美國議員提名香港民主運動 對手包括特朗普 【下一頁】

舒爾茨於於1950年起開始擔任政府公職，在公職生涯中曾擔任多項重要內閣公職，包括勞工部長及財長，其中於列根時期擔任約6年多的國務卿，屬第2次世界大戰以後，任期最長的國務卿。舒爾茨在80年代間，更促進美國與前蘇聯結束歷時40年的冷戰期。

美國下周運100萬劑新冠疫苗至連鎖藥房 加快接種進度 【下一頁】

舒爾茨其後於史丹福大學胡佛研究所擔任研究員，並出任商學院名譽教授。該研究所發表聲明悼念，指舒爾茨與美國總統列根（Ronald Reagan） 攜手合作透過外交手段結束冷戰，亦改變歷史方向。

列根亦於1989年1月公開稱讚「舒爾茨使世界更自由，更和平」（George Shultz has helped to make the world a freer and more peaceful place）。

責任編輯：郭麗明

相關文章

盛傳特朗普3月4日宣誓就職 旗下華盛頓酒店加價兩倍
今日
盛傳特朗普3月4日宣誓就職 旗下華盛頓酒店加價兩倍
【國會暴亂】共和黨參議員：特朗普責任由歷史判斷
今日
【國會暴亂】共和黨參議員：特朗普責任由歷史判斷
前幕僚：特朗普卸任後更感快樂 惟料2024年再參選
今日
前幕僚：特朗普卸任後更感快樂 惟料2024年再參選
【英國王室】哈里梅根據報美國大選前 曾密會加州州長
今日
【英國王室】哈里梅根據報美國大選前 曾密會加州州長
【英國王室】英女王據報擬隱藏個人資產 白金漢宮：報道失實
今日
【英國王室】英女王據報擬隱藏個人資產 白金漢宮：報道失實
政治 外交 特朗普 列根 奧巴馬 美國

上一篇文章

【輝瑞疫苗】新加坡有人誤打5倍劑量 接種者情況良好

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（02月08日 時間17:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠疫情】何時恢復正常生活？ 按當前接種速度恐需7年
【新冠疫情】何時恢復正常生活？ 按當前接種速度恐需7年
【牛津疫苗】阿斯利康：疫苗對南非變種病毒效力有限
【牛津疫苗】阿斯利康：疫苗對南非變種病毒效力有限
盛傳特朗普3月4日宣誓就職 旗下華盛頓酒店加價兩倍
盛傳特朗普3月4日宣誓就職 旗下華盛頓酒店加價兩倍
新型冠狀肺炎全球疫情（02月08日 時間17:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（02月08日 時間17:00）
【移民澳洲】調查指近半數澳洲人 對華裔移民印象負面
【移民澳洲】調查指近半數澳洲人 對華裔移民印象負面
【彈劾特朗普】特朗普被指擁烈士光環 前幕僚促再參選
【彈劾特朗普】特朗普被指擁烈士光環 前幕僚促再參選