前美國國務卿舒爾茨家中離世 享年100歲

美國前國務卿舒爾茨(George Shultz)於上周六在加州家中離世,終年100歲。舒爾茨亦是傑出經濟學家,在公職生涯中曾擔任多項重要內閣公職,包括勞工部長及財長,其中於列根時期擔任約6年多的國務卿,屬第2次世界大戰以後,任期最長的國務卿。

舒爾茨於於1950年起開始擔任政府公職,在公職生涯中曾擔任多項重要內閣公職,包括勞工部長及財長,其中於列根時期擔任約6年多的國務卿,屬第2次世界大戰以後,任期最長的國務卿。舒爾茨在80年代間,更促進美國與前蘇聯結束歷時40年的冷戰期。

舒爾茨其後於史丹福大學胡佛研究所擔任研究員,並出任商學院名譽教授。該研究所發表聲明悼念,指舒爾茨與美國總統列根(Ronald Reagan) 攜手合作透過外交手段結束冷戰,亦改變歷史方向。

列根亦於1989年1月公開稱讚「舒爾茨使世界更自由,更和平」(George Shultz has helped to make the world a freer and more peaceful place)。

責任編輯:郭麗明