【MSCI換馬】MSCI周三換馬 中金詳列合資格AH股名單 港股佔4隻 料1隻被剔除

MSCI將於周三（10日）凌晨公布季度指數調整結果，中金國際發表報告指，雖然此次為範圍和幅度較小的季度審議，但綜合該行預測，仍有不少變化值得關注，具體而言，預期有18隻股份合資格被納入，當中A股佔12隻，H股佔4隻，另海外中資股佔2隻；同時中金估計會有一隻港股被剔出。

中金發表報告，題為《MSCI指數2月調整預覽：哪些可能被納入？》，指出根據MSCI指數調整方法和標準、並參照1月18日的收盤價作為測算基準（MSCI調整通常選擇公布前一個月最後10個交易日的其中某天作為計算基準）；同時考慮到對於A股成分股需要為互聯互通北向可投資標的，以及停牌等額外要求，該行靜態測算，或有12隻A股或符合此次被納入指數要求。

中金預計合資格納入及被剔除MSCI股份名單：

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海外中資股部分，可能有6隻股份符合納入條件，1集被剔除。中金指出，MSCI已經宣布快手（1024）符合被快速納入指數的條件。截至2月5日，快手的總市值為1,590億美元，遠超過標準指數最小門檻值（24億美元左右）的1.8倍，同時其自由流通市值為78億美元（對應FIF為4.9%），也高於上述門檻一半的1.8倍。

因此，MSCI決定將於此次季度調整一起納入快手，即2月26日收盤實施，3月1日正式生效。我們預計快手加入指數的權重約為0.24%，對應潛在被動資金流向為2.55億美元。

此外，另有5隻海外中資股可能也符合此次納入條件，當中4隻為港股，對應的潛在資金流入可能為6,511萬美元至1.23億美元不等。相反，有一隻港股可能被剔除，當前權重0.007%，對應潛在資金流出773萬美元。

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記者：李兆明