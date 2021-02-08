港燈推疫下紓緩措施 中小企有資助 另送飲食券 設計金額約2,300萬元

新冠肺炎疫情持續，本港經濟環境低迷，對中小企及基層人士打擊尤其嚴重。為紓緩新冠肺炎疫情帶來的經濟打擊，香港電燈公司（港燈)再度推出紓緩措施及節能計畫，支援受影響的相關人士，另外再次派發飲食券，資助金額約2,300萬元，預料有500間中小企及逾4萬個基層家庭受惠。

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「智惜用電關懷基金」

為紓緩中小氣壓力，港燈將放寬「智惜用電關懷基金」的申請資格，接受更多院舍及界別申請資助，用作更換或添置節能電力設備及電器。申請資格如下，任何位在港島或南丫島，並由中小企營運的以下企業（見組圖）均可透過「節能共享資助計劃」申請購買節能設備的全額資助，上限為30萬元。

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除以上中小企業外，由非牟利、非政府機構營運，並提供教育、社區、福利或過渡性房屋服務的場所，以及非政府幼稚園、中小學、高等教育機構，或相關學生設施，資助上限維持在50萬元。

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「智惜關懷資助計劃」



另外，港燈亦放寛「智惜關懷資助計劃」的申請資格，今年起所有由中小企業營運，並為長者、兒童或殘疾人士提供照顧、康復或院舍服務的場所，都可以申請全額資助，資金需用作落實樂齡及智能科技的項目，上限為15萬元；由社福機構擁有或經營的長者/兒童及復康中心，資助上限30萬元。

「劏房租戶電費津貼計劃」



住宅方面，專為未有安裝港燈獨立電表的劏房租戶而設的「劏房租戶電費津貼計劃」，資助金額由今年起，將由每年每戶500元增至600元，港燈亦會繼續為合資格的劏房重鋪電線，以及安裝獨立電表。

「關懷有饍」

除以上有關電器與智能項目的資助外，港燈今年繼續推出「關懷有饍」計畫，向合資格家庭分批寄出一套總值250元的飲食券，可於逾200間有參與計畫，並位於港島及南丫島的中小企食肆使用，預計有4萬個家庭受惠。

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責任編輯：翁嘉陽