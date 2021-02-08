3組客爭購栢慧豪園　最後竟然搶平13萬　代理：業主心急想出貨

雖然農曆新年將至，但樓市二手交投仍然暢旺，不少買家趕入市。中原陳思麗說，栢慧豪園2座中層E室，實用面積493平方呎，兩房間隔，向內園及泳池，原叫價625萬元放盤。代理續說，單位禁售期剛過，加上租客遷出，故甫交吉，即獲三組客人爭購，最終業主減價13萬元，以612萬元出售單位，實用呎價約12,414元。

陳思麗表示，買家為同區上車客，眼見近期樓市一直升溫，加上農曆新年漸近，即加快入市，而且見上址裝修企理，價錢合預算，故即拍板承接。被問到單位有3組客搶購，何解愈搶愈平，她說，業主心急出貨，想盡快賣樓，而上述612萬出價，已是三組客中最高，又指其實上述單位沒有太特別，只是企理，但仍吸引3組客搶購。

資料顯示，原業主於2018年1月，以535萬元買入單位，持貨三年轉售，現帳面賺77萬元，物業期內升值14%。

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