【輝瑞疫苗】新加坡有人誤打5倍劑量 接種者情況良好

新加坡上月開展新冠疫苗接種計劃，為民眾接種輝瑞疫苗。世界各地在接種輝瑞疫苗時出現烏龍事件。新加坡全國眼科中心（SNEC）一名職員被接種5倍劑量的輝瑞疫苗。全國眼科中心其後表示事件是人為錯誤，該職員情況良好。

SNEC指事件發生在1月14日，接種小組成員之間溝通失誤所致。當時負責稀釋疫苗的工作人員，在完成稀釋前被調走處理其他事務。另一名職員誤以為瓶中的疫苗已被稀釋，隨時可以使用，於是拿去接種。

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SNEC表示在完成接種數分鐘後，就發現出現事故，並馬上對該接種者進行健康評估。接種者情況良好，沒有出現不良反應。該職員其後亦被送往新加坡中央醫院（SGH）接受醫學觀察，兩日後出院。

為確保安全，SNEC接種中心在發現錯誤後立即停止疫苗接種，並安全剩餘員工前往中央醫院接種。SNEC表示對事件十分重視，已經向該職員及其家屬道歉。

類似事故早有先例，以色列1名藥劑師被注射輝瑞4倍劑量的疫苗，德國有7女1男被錯誤注射5倍劑量，當中4人出現流感症狀需要送院治理。

責任編輯：李俊儀