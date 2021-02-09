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【育兒時在思@iM網欄】嚟搵校長傾傾- 下篇 提早派利是 校長傳授育兒心法

名人薈萃 11:32 2021/02/09

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讀過上篇專欄後，可能大家仍然感覺「爭咁啲」，始終每個家庭的處境及限制有所不同，純粹為數個處境解難，比不上度身訂造的解決方法。有幸跟Mulberry Tree校長Allison傾談後，發現很多解決方法背後，都是同一套育兒心法。今次專欄除了會繼續分享更多疫情間常見育兒難題及應對辦法外，亦希望帶出數個校長認同的重要育兒心法，讓各位家長慢慢揣摩，在日後不同處境下都能更得心應手。校長更透露，正在籌辦一個類似「解難超市」的項目，務求讓家長能在「超市」中，找到每個棘手問題的解決方法。日後無需再透過一星期一次Facebook live，而是隨時可以有育兒支援。

回到剛才提及的育兒心法，說到底，就是父母的心理質素及心態。正如投資市場，我們知道低買高賣就能賺錢，惟我們要持有怎樣的心態才能最終獲利呢？這些心法聽起來像金科玉律，然而，我們總是明白但做不到。

以下先繼續疫下育兒「你問我答」，順道作例子參考：

問：明明肉體在同一屋簷下，但礙於工作需要不能經常陪伴孩子，感覺很內疚。

工作和育兒，不用分得那麼細

  • 改變固有想法吧！現在是在家工作，不是在辦公室工作，所以我們不能百份百專注工作是合理的。不用把育兒從work from home中分割出去，雖然聽落很像有點離地，但大人要嘗試multitask，在工作期間，也注意到孩子的活動，讓你在小休時，可以馬上跟小孩搭到嘴。

如果陪伴缺乏精神養分，再多時間、怎麼陪都陪不夠

  • 審視一下自己陪伴子女的時間，是否有充足的精神養份。孩子跟你說東說西時，你有表達出真誠的好奇心，讓他知道你很想聽下去，又聽得明他的說話嗎？你有具體地讓孩子感受到你對他的愛嗎？你會肉體上在旁陪伴，同時在用電話嗎？真正的陪伴讓親子關係增加養份，甚至能讓孩子獨立，慢慢脫離肉體陪伴。

問：疫情期間經常在家中困獸鬥，做咩好？

不用買教具，除非容許小孩選擇是否玩

  • 家長想讓孩子學習甚麼，程度深淺都是無傷大雅的。重點是不要帶來壓力，不要用打鬧迫來令孩子玩教具
  • 每件蒙特梳利教具僅達到非常單一目的，例如一塊砂板學寫一個筆劃，學完就無用，變相不便宜。家長付錢買了，想孩子用多點，不知不覺就構成壓力

將家務變成親子活動

  • 既然家務做不完，就分一些讓孩子幫忙。抹檯、掛衫收衫、掃地，甚至入廚，都是孩子可以分擔到的工作
  • 解釋做家務的需要，讓孩子選擇是否幫忙。留意在廚房內，孩子要知道自己有責任合作，不然就要出廳不能參與
  • 入廚方面，若有些工序始終需要由大人負責，就盡量斬件分開多個時段完成，畢竟小孩耐性有限，很難要求他們在廚房外呆等兩三小時吧！

 

專欄出街日正好是年廿八，就放手讓孩子幫忙打掃吧！

問：孩子出外時不停亂摸、捽眼，家長由以往歡迎孩子探索，變得極度恐慌，會令孩子產生心理壓力嗎？

就如加倍認真，教導小孩過紅綠燈

  • 防疫常識正如教小朋友不能衝馬路一樣，父母有需要帶嚴重性地解釋，惟需要明白教導小孩不能一蹴而就，避免將自己的恐懼投放到教養上，毋須神經質地呼喝「唔好！」
  • 折衷方法：提供玩具或其他物品讓孩子拿著，雙手便不會空出可周圍摸。玩具跌了不用罵，再消毒就好

看過以上幾個情景，大家能看得出校長所指的重要心法嗎？首先，我們要明白，孩子對任何新概念，都需要時間吸收及消化，大人要做的，就是給予足夠的空間與時間。有時候父母會怕孩子的十萬個為甚麼，寧願「hea答」或轉移視線，然而在日常生活中，養成凡事解釋的習慣，反而有助孩子慢慢明白世界如何運作、背後的因果關係，繼而能漸漸將不明所以的「他律」內化成「自律」。最後，父母情商都相當重要，提供再好的硬件都可能衍生出教養問題，惟有穩定的軟件配合才能成事，包括父母的情緒、語氣和態度。

身為一位母親，我很理解看著這些心法有種知易行難的感覺，不過當父母本身不就是一種修為嗎？新年將至，祝各位家庭和睦、身體健康！各位家長在育兒路上有新啟發！

作者在思（蔣沛妍）_簡介：

曾任電台、電視台記者及節目主持，追趕每分每秒做新聞；當上全職媽媽後，亦不願只活在平衡時空。進修遊戲治療、熱衷自製玩具，相信快樂童年是最佳教育。

Instagram: @sharewithjoys

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撰文 : 在思（蔣沛妍）

欄名 : 育兒時在思

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