【育兒時在思@iM網欄】嚟搵校長傾傾- 下篇 提早派利是 校長傳授育兒心法

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【A股布局】機構投資者春節收爐前集中調研 邊個行業咁有吸引力？
讀過上篇專欄後，可能大家仍然感覺「爭咁啲」，始終每個家庭的處境及限制有所不同，純粹為數個處境解難，比不上度身訂造的解決方法。有幸跟Mulberry Tree校長Allison傾談後，發現很多解決方法背後，都是同一套育兒心法。今次專欄除了會繼續分享更多疫情間常見育兒難題及應對辦法外，亦希望帶出數個校長認同的重要育兒心法，讓各位家長慢慢揣摩，在日後不同處境下都能更得心應手。校長更透露，正在籌辦一個類似「解難超市」的項目，務求讓家長能在「超市」中，找到每個棘手問題的解決方法。日後無需再透過一星期一次Facebook live，而是隨時可以有育兒支援。
回到剛才提及的育兒心法，說到底，就是父母的心理質素及心態。正如投資市場，我們知道低買高賣就能賺錢，惟我們要持有怎樣的心態才能最終獲利呢？這些心法聽起來像金科玉律，然而，我們總是明白但做不到。
以下先繼續疫下育兒「你問我答」，順道作例子參考：
問：明明肉體在同一屋簷下，但礙於工作需要不能經常陪伴孩子，感覺很內疚。
工作和育兒，不用分得那麼細
如果陪伴缺乏精神養分，再多時間、怎麼陪都陪不夠
問：疫情期間經常在家中困獸鬥，做咩好？
不用買教具，除非容許小孩選擇是否玩
將家務變成親子活動
專欄出街日正好是年廿八，就放手讓孩子幫忙打掃吧！
問：孩子出外時不停亂摸、捽眼，家長由以往歡迎孩子探索，變得極度恐慌，會令孩子產生心理壓力嗎？
就如加倍認真，教導小孩過紅綠燈
看過以上幾個情景，大家能看得出校長所指的重要心法嗎？首先，我們要明白，孩子對任何新概念，都需要時間吸收及消化，大人要做的，就是給予足夠的空間與時間。有時候父母會怕孩子的十萬個為甚麼，寧願「hea答」或轉移視線，然而在日常生活中，養成凡事解釋的習慣，反而有助孩子慢慢明白世界如何運作、背後的因果關係，繼而能漸漸將不明所以的「他律」內化成「自律」。最後，父母情商都相當重要，提供再好的硬件都可能衍生出教養問題，惟有穩定的軟件配合才能成事，包括父母的情緒、語氣和態度。
身為一位母親，我很理解看著這些心法有種知易行難的感覺，不過當父母本身不就是一種修為嗎？新年將至，祝各位家庭和睦、身體健康！各位家長在育兒路上有新啟發！
作者在思（蔣沛妍）_簡介：
曾任電台、電視台記者及節目主持，追趕每分每秒做新聞；當上全職媽媽後，亦不願只活在平衡時空。進修遊戲治療、熱衷自製玩具，相信快樂童年是最佳教育。
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撰文 : 在思（蔣沛妍）
欄名 : 育兒時在思