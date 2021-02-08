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【美國疫情】拜登稱夏天結束前 難以達到群體免疫

環球社會熱點 16:40 2021/02/08

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新冠肺炎疫情全球大流行，美國正加緊為民眾接種新冠疫苗。美國總統拜登曾經豪言，上任美國總統百日内可為民眾接種1億劑新冠疫苗。但拜登表示由於新冠疫苗供應不足，預計美國於今年夏天結束前都難達到群體免疫。

【牛津疫苗】南非暫停接種計劃 對變種病毒輕症效力有限 【下一頁】

美國於去年12月起相繼推出兩款新冠疫苗，但由於新冠疫苗短缺，僅有部分人可接種新冠疫苗。美國目前每日可為民眾接種130萬劑疫苗，如要為足夠數量的人接種疫苗達到群體免疫效果，大約需時一年。

拜登（Joe Biden）接受哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問時表示：

我們要在今年夏天結束前達到群體免疫這一點非常困難。

（The idea that this can be done and we can get to herd immunity much before the end of this summer is very difficult.）

拜登指出美國難以在夏天達到群體免疫，主要是因為新冠疫苗的產量不足。拜登表示，他們目前正竭盡全力（pushing as hard as we can）生産更多的新冠疫苗。

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華府傳染病專家福西（Anthony Fauci）早前表示，美國需要最少75%的人口接種新冠疫苗才可達到群體免疫，預計將可在秋天恢復正常生活。

拜登指他正在研究新方法來提高接種新冠疫苗的進度，包括支持美國國家美式足球聯盟（NFL）提出的計劃，將NFL的30個體育場地用作大型疫苗接種中心。

責任編輯：鄭錦玲

拜登表示由於新冠疫苗供應不足，預計美國於今年夏天結束前都難達到群體免疫。

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