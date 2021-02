【美國疫情】拜登稱夏天結束前 難以達到群體免疫

新冠肺炎疫情全球大流行,美國正加緊為民眾接種新冠疫苗。美國總統拜登曾經豪言,上任美國總統百日内可為民眾接種1億劑新冠疫苗。但拜登表示由於新冠疫苗供應不足,預計美國於今年夏天結束前都難達到群體免疫。

【牛津疫苗】南非暫停接種計劃 對變種病毒輕症效力有限 【下一頁】

美國於去年12月起相繼推出兩款新冠疫苗,但由於新冠疫苗短缺,僅有部分人可接種新冠疫苗。美國目前每日可為民眾接種130萬劑疫苗,如要為足夠數量的人接種疫苗達到群體免疫效果,大約需時一年。

拜登(Joe Biden)接受哥倫比亞廣播公司(CBS)訪問時表示:

我們要在今年夏天結束前達到群體免疫這一點非常困難。

(The idea that this can be done and we can get to herd immunity much before the end of this summer is very difficult.)