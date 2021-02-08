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【大行報告】滙豐環球：料港股企業今年盈利增長約15%至20%　內地基金配置港股趨勢持續

股市 16:38 2021/02/08

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滙豐環球料，內地基金配置港股是長期趨勢，料港股企業今年盈利增長約15%至20%。

滙豐 （00005） 環球投資管理中國及香港股票部主管沈昱於網上會議表示，留意到自去年下半年內地基金配置港股，今年初內地新發基金將港股納入持倉，估計趨勢將會持續。港股過去兩年增長低於A股，且港股有獨特行業，包括互聯網、教育、物管、消費品行業，吸引基金持倉，料兩地市場長期趨融合。

北水重磅跨境互聯網ETF掛牌，【下一頁】

沈昱表示，預測港股企業今年盈利增長約15%至20%。大市暢旺，但距離「泡沫」為時尚早，原因是恒指在過去表現跑輸環球大市。不過，恒指今年將會迎來新變化，隨著更多新經濟公司加入，將進一步推動恒指增長。她預期，中概股回流對香港市場的活躍性及流動性起正面作用，儘管現時南下資金未能配置中概股，認為只是時間問題。

滙豐推新春抽獎活動，【下一頁】

滙豐環球投資管理債券投資管理聯席董事林嘉銘表示，內地債券可提供3至4厘回報，優質信用債另再高約1厘，比較其他地區的債券回報率偏低或負利率水平，受到投資者的追捧。他說，雖然去年下半年有國企債券違約，但整體違約率仍相對較小，約1.3%的水平，預計今年仍維持相若水平。

他認為，內地續向房地產施壓，不會出現系統性風險，因為內地會繼續讓市場力量去調整信貸風險。而「三條紅線」對行業而言是好事，令相關公司風險管理更謹慎，融資方面更小心安排槓桿。如果在經濟復蘇及貨幣政策收緊的環境下，弱勢的公司會出現違約，提醒投資者要審慎選擇較強的公司。

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編輯：陳華
 

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