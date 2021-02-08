【農曆新年】旅發局網上新春市集　老字號及新品牌聯乘　推限定賀年商品

▲ 香港旅遊發展局（旅發局）推出網上新春市集「香港春日市集」。

農曆新年將至，香港旅遊發展局（旅發局）推出網上新春市集「香港春日市集」。並由即日起至2月26 日（年廿七至正月十五）一連三星期，推介逾70個本地品牌，共有數百款產品。

除了賀年應節美食，還有情人節精品，部份更為獨家及首次發售的商品。包括：

1) 老字號與新品牌聯乘推出應節美食

多間本地老字號聯乘新晉潮流品牌，為市集設計6款賀年美食，例如「公利 xPapabubble」推出手工涼茶糖、「么鳳 x Papery」推出新年大吉全盒、「蛇王芬 x Chef Jacques Kagi」推出牛角包DIY 套裝、「英記茶莊x COOKIEISM」推出茶葉曲奇等。

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2) 香港特色創意禮品

「香港春日市集」主打本地設計，每天預留特定數量供市民選購，例如荔園為牛年推出的「荔園有禮」精裝曲奇禮盒，附送利是封、賀年揮春及限量版荔園動物明星「天奴」大象公仔；本地氈酒廠「無名氏」的農曆新年限量版氈酒「捌億」；老夫子限量賀年特別版口罩；以及港式糖水如豆腐花、芝麻糊味道手工皂。

3) 新春美食

超過20間酒店及餐廳推出賀年美食，例如：永年士多首次推出「龍蝦鮑魚花膠大龍鳳盆菜」，更以原隻龍蝦炮製；卅二公館推出的「鮑魚龍蝦撈起」；牛年造型立體甜品Bombshell，只要將立體牛牛蛋糕打破，會有不同口味的賀年甜點。

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4) 情人節手作

多個本地手作品牌及潮流品牌，於網上市集推出情人節禮品，包括手作燈飾、霓虹招牌、天然養生食材香港製造護膚品等。

另外，市集設有網上小遊戲，有機會送購物折扣或福袋。更在網上上載短片，風水設計師會分享牛年家居擺設貼士、廣東話拜年賀語教室等，向旅客介紹農曆新年文化。

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責任編輯：馬意文