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【新盤熱賣】農曆新年新盤罕有爆發混戰 買家爭相搶購貨尾 觀塘凱滙1個鐘內極速賣逾50伙

股樓投資 16:31 2021/02/08

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剛過去的週末樓市暢旺，買家搶於農曆新年前入市，新盤大賣，發展商也趁機推出新盤貨尾，其中信和置業（00083）旗下觀塘凱滙第2期於今天（8日）售204伙，而新世界（00017）旗下荃灣西柏傲灣也大幅加價推出兩伙撻訂戶，盡管今天是周一工作日，同樣大收旺場，凱滙於開售首小時即極速沽出逾50伙。

【高價新盤】呢個新盤1房單位賣成1374萬 卻受投資者捧場 到底有何吸引力?，詳見【下一頁

信和置業旗下觀塘凱滙第2期，預期今年第二季入伙，發展商日前突擊推出近兩年來首張全新價單，提供118伙，包括116個標準單位及2個特色單位，間隔由一房至三房，扣除15% 最高折扣優惠後，折實樓價由 770.61萬至1,994.18萬元，呎價介乎20,006至26,772元，折實平均呎價22,638元，較該盤對上一張價單、即2019年2月時推出時的平均呎價高出約4%。

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凱滙第2期於周一推售204伙，其中132伙以價單形式推出，於早上11時許即場進行抽籤，之後隨即揀樓。信置表示，該盤開售首1小時已售出超過50個單位，截至下午2時半，該盤暫沽55伙，單日套現逾6.9億元。據悉，有2組買家因應項目快將入伙，分別以2,400萬及2,800萬元，連購2伙作自用及投資用途。

位於觀塘協和街的凱滙，分兩期發展，合共提供近2,000個單位，該盤於2018年底推出，以來，已累售1,685伙，套現逾210億元。

【低水屋苑】 海濱花園臨海而建環境清幽 行10分鐘到港鐵站 上車客成功以「6字頭」購入3房，詳見【下一頁


同時，新世界旗下鄰近港鐵荃灣西站臨海項目柏傲灣，也於周一重推2個未有進展單位（即撻訂單位），上述2伙均隨即獲買家承接。其中一伙成交單位為1A座19樓D室，屬海景四房一套單位，實用面積1,039平方呎，折實樓價2188.8萬元，呎價21,066元；另一單位為1B座38樓F室，為實用面積306平方呎的開放式單位，折實樓價638.8萬元，呎價20,876元。據悉，買家鍾情集團柏傲系列樓盤的設計，加上項目鄰近西鐵站，單位更擁藍巴勒海峽海景，故把握機會購入單位自住。


項目累售共982伙單位，佔項目99%，住宅單位及車位共套現逾103億元，項目尚餘最後1伙待售，單位為頂層海景一房戶，2A座53樓C室，實用面積421平方呎。

伸延閱讀：今年不可錯過的5大新盤:

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記者：陳詠妍

信和置業（00083） 撻訂 發展商 農曆新年 觀塘 柏傲灣 港鐵 信和 新世界
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