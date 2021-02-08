【加元定存】加元定存最高10厘　花旗料滙價年底高見1.22

▲ 加拿大今起接受合資格港人在當地申請3年工作簽證，市料投資者對加元需求增。

港人繼持有BNO可移民英國後，今天（2月8日）合資格的港人，可在加拿大申請最長達3年的工作簽證，包括過去5年內在加國求學的大專畢業生等。專家預計，移民加拿大機會增加下，市場對加元的需求漸增，不妨趁眼下利淡加元的消息較多，而在現水位約1.27低吸收集，博年底逐漸重拾升軌，大行花旗料加元今年可挑戰1.22。

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近期困擾加元走勢主要有兩大陰霾，包括︰（1）美國民主黨拜登上台後，即取消在阿伯特省的油管興建；（2）環球經濟恐要待下半年才漸有起色，目前歐洲等多國仍採封城，全球海陸空交通陷半冰封，對石油的需求不大，弱油元拖累加元。

猶幸上周五紐約期油终擺脫頹勢，全周勁彈9%，創自去年10月以來最大單周升幅；布蘭特期油今午更升穿60美元，創一年新高。憧憬美國1.9萬億美元的紓困方案通過，有望為經濟打下強心針，加元亦反撲至約1.37水平。

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不過，大行仍對加元的中長期前景看高一綫，花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧上周五（2月5日）回應本報查詢指，料加元年內高低位介乎1.22至1.3，年底目標價1.22。

港銀提供不少加元特惠息，如中銀香港 （02388） 、恒生 （00011） 及滙豐等，7天短存至少逾8厘；冠絕全城更達10厘，乃集友7天短期存款。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源