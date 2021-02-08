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【美股投資App】SoFi香港用戶去年起急增　不限GameStop交易獲好評

科技 16:21 2021/02/08

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SoFi高級副總裁（國際）Mathias Helleu指出，美國的券商投資業務競爭非常激烈，而在香港仍有頗大發展空間。（湯炳強攝）

近一年本地投資者對美股關注明顯上升，證券交易程式SoFi在GameStop事件上，因為未對交易設限制而受網民讚好。SoFi高級副總裁（國際）Mathias Helleu受訪時透露，「SoFi香港」的用戶數目與交投量，在過去8個月上升約4倍。他續指：「新一代的投資者視投資機構為夥伴，追求運作透明，而如果機構說一套做一套，他們會看穿問題，並且會激烈反彈。」

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SoFi香港主打美股投資，亦有提供港股交易服務。Mathias Helleu指出，去年以來因為美股回報不俗，吸引不少新手嘗試投資，加入其平台的用戶不少在之前未有投資經驗，而現時6成5的客戶為18至30歲。現時平台8成交投來自美股，與之前港股、美股的比重各佔一半的情況已有明顯分別。

SoFi香港的前身8 Securities是由Helleu創立，屬本港較早期已提供海外投資選項的FinTech初創，至去年獲美國的SoFi收購。談及香港FinTech的發展情況，Helleu表示，過去5年FinTech在香港有明顯推進，FinTech初創成為傳統金融機構改革的推動力之一，但在透明度、創新等方面，初創的發展空間仍然很大。

傳統銀行推出包攬多種財務需要的一站式移動應用，當中自然包括股票買賣功能。相比下，SoFi香港的移動應用只有查詢股票、買賣功能，甚至被評為介面陽春。Helleu強調，簡單介面是刻意為之，讓新手亦能立刻適應，「坦白說，SoFi未必是最適合活躍投資者的應用。」但他認為，一種產品不可能滿足所有客人，SoFi就專注以投資新手為目標顧客，亦認為消費者會在不同範疇選用最佳服務，不介意在多個Apps與服務間轉換。

SoFi香港的投資應用介面偏向較為簡單，讓投資新手可快速適應。（受訪者提供圖片）

他續稱，會深化現時的社群交易功能，在不損害私隱為前提下，讓用戶可參考社群的投資表現，指年輕用戶對這功能的反應很不錯，「不少人投資都依靠親友的建議，可見社群對投資決定的影響力，但應以數字說話，至於討論區之類的功能，留言資訊不見得很有幫助與可信，就不擬放進App上。」

記者: 周俊霖

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