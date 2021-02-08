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【晶片短缺】蘋果今年料佔台積電TSM 5納米逾一半產量　料續成最大客戶

股市 16:18 2021/02/08

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晶片供應緊張是目前科技業最大的問題，但對蘋果來說，有關問題似乎沒有其他競爭對手嚴重。市調機構Counterpoint預計，蘋果今年仍將佔台積電5納米製程53%的產量，料繼續蟬聯台積電第一大客戶。

台積電TSMC傳汽車晶片加價15% 德國早前籲台助解決車用晶片短缺【下一頁】

Counterpoint報告指出，因為蘋果 A14 和 A15 Bionic 處理器，以及 ARM 架構的 M1 筆電處理器生產，蘋果將持續成為台積電在2021年最大的 5 納米製程客戶，約佔 5 納米製程的 53%。該組織又預測，由於蘋果將在iPhone 13中使用高通5納米的Snapdragon 5G X60調製解調器，因此高通將佔台積電5納米製程產能的24%，成為台積電5納米製程第二大客戶。整體而言，台積電在 2021 年的 5 納米製程的總收入料將達到 100 億美元。

Counterpoint報告指出，2020年晶圓代工產業的營收較2019年增長了 23%，達到 820億美元，預計2021年增長幅度將達到12%，營收更進一步擴大至920億美元。其中，在台積電的部分，2021年的營收將增長13%到16%，預計增長幅度將與整個晶圓代工產業保持一致。

三星擬斥780億元德州建晶片廠　追趕台積電【下一頁】

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編輯：吳敏芳

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