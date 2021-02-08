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【稅貸戰2021】大行最後一擊　壓軸推稅貸特惠息

Hot Talk 16:16 2021/02/08

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恒生密密發功谷稅貸，最新推出稅季限定優惠，以指定信用卡交稅有着數。

稅貸近尾聲，恒生 （00011） 最後一擊，新推信用卡現金分期計劃，名為稅季個人化的稅季限定着數，指定理財戶貸款20萬元或以上，透過熱申請，每月手續費的稅季限定為0.13厘，更標榜完全免息，可輕鬆從信用卡套現，多一筆現金到手靈活運用。如以網上申請，每月手續費最低0.15厘。惟附帶條件，包括獲批核的現金分期須達指定金額，以及分期期數須達12個月或以上。

此外，成功申請有機可享500元手續費回贈，透過網上申請更可額外多享300元，合共800元，截至日期為3月24日。

壓軸稅貸戰　中小行鬥變招谷客【下一頁】

這是恒生第4擊谷稅貸息，繼去年第四季推稅貸息最低2.01厘以來，去年底再谷冬日激賞額外獎着數，如以指定信用卡交稅50萬元或以上，獲cash dollars獎賞最多300元。第3招數是可賺超市積分獎賞，以6萬積分為上限。以上兩大繳稅額外獎賞，優惠正最後召集，2月20日截止。

至今滙豐、花旗、上商、星展及中銀香港 （02388） ，已先後推出以信用卡交稅有着數的計劃，有以現金回贈、有以賺積分等作招徠，鬥搶攻「綠色炸彈」的商機 。

另一方面，比拼大小行，今年稅貸息以華僑永亨財務的1.26厘膺殺價王，全城最低。

相關新聞：大新：稅貸一月回暖　冀全稅季表現持平

記者︰曾桂芬

責任编輯︰陳楚源

恒生銀行（00011） 薪俸稅 稅務貸款

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