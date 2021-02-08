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【北水基金】北水再有生力軍　重磅跨境互聯網ETF今掛牌

Hot Talk 16:05 2021/02/08

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北水明天起暫停，「制水」前夕南下資金衝刺入市。

北水落閘前夕，南下資金再有新力軍。新焦點基金乃追蹤中證滬港深互聯網指數基金，華泰柏瑞的旗艦產品「華泰柏瑞滬港深互聯網ETF」，今天（2月8日）隆重上市。據悉其交易模式有大突破，採T+0，即可當天買賣套現，最適合即日鮮短炒客。

此外，華泰柏瑞已於年初，在上交所推出首批跨市ETF產品，打頭陣的港股通指數50ETF，截至上周四（2月4日）為止，面世不足一個月，總額已達76億元。

上月8隻主打港股公募基金　吸金逾兩百億【下一頁】

上述重磅產品剛於1月13日掛牌交易，備受熱捧，上市第6天的交易額，一度高達66億元，創跨境ETF單日交投的史上新高。

至於今早出台的滬港深互聯網50ETF基金，所掛鈎的中證相關指數，去年已狂升53%，而所緊貼的50指數，旗下10大重倉股包括︰小米 （01810） 、美團 （03690） 、騰訊 （00700） 及阿里健康 （00241） 等。

華泰柏瑞早前已搶閘推出首批跨滬深港追蹤指數ETF，而旗下港股通50指數ETF，更是首隻頭炮類似產品，上月中出台正好搶頭啖湯，適值港股進入大時代，難怪銷情火爆。

海通：北水續湧港　新股集資料稱冠【下一頁】

內地媒體引述華泰柏瑞指數投資總監柳軍指，現時布局港股仍具3大優勢，包括︰

（1）全球估值窪地：港股雖自低位勁彈，今年累升約8%，分析指乃表現冠絕全球的主流指數之一，但現市況仍算便宜，如港股通50指數的市盈率約15.3倍，相比A股滬深300指數的16.3倍，標普500指數更高達38.5倍；

（2）盈利改善︰優質股相繼公布業績，持續較預期好；

（3）新經濟股主導︰互聯網及科技等標的股不斷增加。

北水短暫閂水喉，將於2月18日（大年初七）重新開閘。

相關新聞：北水明起關閘　港股短綫料膠着

記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源

港股 公募基金 基金 互聯互通 北水流入

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