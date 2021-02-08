【玩鑽世界@iM網欄】展現風格及個性 鑽石的形狀

鑽石的形狀（Shape）雖然入鑽石的4C之內，卻又舉足輕重，直接影響外觀和價值，為一顆鑽石寫下了最基本的定義，成為了重要的因素之一。

只要經過仔細挑選，鑽石可完美地展現佩戴者的風格及個性。例如經典的圓形（Round）白鑽適合偏愛永恆作品的傳統佩戴者、馬眼形鑽石合適鐘愛創新及重視個人風格的佩戴者。

儘管切割鑽石的形狀有無限可能性，但有10種經典的形狀是最常見的：圓形（Round Brilliant）、橢圓形（Oval）、馬眼形（Marquise）、水滴形（Pear）、公主方（Princess）、枕形（Cushion）、祖母綠（Emerald）、亞瑟形（Asscher）、輻射形（Radiant）、心形（Heart）

1 圓形明亮切割形鑽石 ROUND BRILLIANT CUT DIAMONDS

傳純圓鑽是迄今為止最受歡迎的形狀，在設計經典鑽石訂婚戒指時圓形鑽石總是第一時間出現於腦海。 無論是作為主石還是小巧的旁石（Side Diamond），它都同樣地吸引。

圓形明亮切割（Round Brilliant Cut），由58瓣鑽石刻面（Diamond Facets）組成，在所有形狀當中最能

鑽石的光彩奪目發揮得淋漓盡致，其受歡迎程度亦因而高企，大量需求加上將原石打磨成圓鑽時造成的「浪費」是眾多形狀中最多，因此圓鑽價格是所有形狀中每克拉之冠。

入門者而言，圓鑽是經典且永恆的， 除此之外，它也是最容易切割的形狀又不破壞鑽石淨度（Clarity）， 在切割過程中，可同時切割兩顆圓形鑽石減少「浪費」，而其他大部分形狀都做不到這點， 種種原因令生產偏向生產圓鑽，使它佔了市場上一大席位。

2 橢圓鑽石形OVAL CUT DIAMONDS

橢圓形鑽石與經典的圓鑽的比例略有不同，是另一種散發著優雅和永恆風格的鑽石。 它可以修飾手型，讓手指看起來更修長，而且視覺上比實際克拉要大。值得留意，Bow-tie Effect 存在於所有橢圓形鑽石中，但影響的程度各不相同，可以用肉眼看不見它，亦可以橫跨鑽石中心出現一個深色區域。 有趣的是，美國寶石學院（GIA）沒有為圓形以外的鑽石提供切割（Cut）評級。

▲ Bow-tie Effect

3 馬眼形鑽石MARQUISE CUT DIAMONDS

馬眼形鑽石相比其他形狀少見，更特顯出其稀有度及佩戴者的獨特個性。

兩端有尖角，形狀像眼睛，傳說這是按照國王要求，創造出的一種切割方法，以配合他自稱的「Perfectly Shaped Mouth（完美的嘴巴）」

橢圓形鑽石一樣，它不但能修飾手型，亦能令鑽石看起來比實際的大。

4 水滴形鑽石 PEAR SHAPED DIAMONDS

這是筆者近來最喜愛的形狀，它結合了橢圓形（Oval）和馬眼形（Marquise），如無法在前兩者之間作出選擇，水滴形鑽石是理想的形狀。

石如其

，外形像水滴，一端圓一端尖，其對稱度越高（Symmetry）價值越高，與橢圓形鑽石相似，有可能出現Bow-tie Effect，應盡量選擇肉眼看

見的，避免影響價值。

這篇先討論頭4種：圓形（Round Brilliant）、橢圓形（Oval）、馬眼形（Marquise）、水滴形（Pear），下一篇再討論餘下的6種吧！預祝各位讀者新年快樂，越買越多鑽！

作者_莉雨晨簡介： 承傳了媽媽熱愛首飾的DNA，自小已接觸鑽石首飾，從裸鑽到彩鑽，從國際大品牌到本地小店，從珠寶展到拍賣會；交過不少「學費」，遇過各樣趣事，目前專注鑽石採購、設計、製作工藝及銷售工作，將學到的竅門和經驗與讀者分享。

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