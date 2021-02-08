【天文現象】2020年地球自轉速度加快 近50年多來速度最快的一年

香港太空館於社交媒體Facebook貼文透露，地球於2020年自轉速度加快了，是近50年來最快的一年。

他指，自有紀錄以來，生活得最短的一天是2005年的7月5日，當天地球轉一圈的時間比平均快了1.0516毫秒。然而，2020年卻打破這個紀高錄達28次，當中最短的一天是2020年7月19日，那天比平均快了1.4602毫秒；以全年計算，2020年是地球在近50年來轉得最快的一年。

【天文現象】一文看清觀星時段及位置 雙子座流星雨今晚上演 高峰期最多每小時出現150顆！：【下一頁】

今年最後一次現半影月食! 一文看清最佳賞月時刻︰【下一頁】

他表示，地球的自轉速度無時無刻都受大氣及海洋活動等因素影響。自從採用了測量技術後，太空館得知地球自轉速度在輕微減慢。因此，科學家自1972年開始引入閏秒，使地球自轉一圈的天文時間與人類的時鐘時間能夠保持一致。不過，地球自轉速度減慢的現象正在緩慢逆轉，有科學家估計地球在2021年會轉得更快一些，如果情況持續，我們就可能需要使用負閏秒。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：潘曉豐