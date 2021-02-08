【騰訊700】騰訊派發年終獎勵 部分員工獲贈一手價值逾7萬元公司股份

內媒引述騰訊（00700）員工指，騰訊於農曆新年前會向員工發放年終獎勵。具有特別貢獻的員工會獲授100股公司股份，以今日收市價736.5元計算，其價值近7.4萬元，解禁期為一年。據悉，有入職未滿一年的員工也收到年終獎的通知，但並非全部員工有份。



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騰訊業績表現出色，截止2020年9月30日止，第三季營入錄得1254.5億元人民幣，按年增長29%，淨利潤385.4億元人民幣，按年增長89%，表現超出市場預期。目前騰訊披露集團員工總數為77,592名，按年淨增加16,732人，即增加27.5%；按季淨增加6838人，即增加9.7%。

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騰訊過往亦曾多次以公司股票獎勵員工，2017年7月，騰訊發行約1787萬股新股，獎勵10800名員工，佔其當時員工規模的34%；2016年底，騰訊向每位員工授予300股騰訊股票，以紀念公司成立18周年，股票價值達17億元，每位員工所得股份約價值6萬元。

除發放股份外，騰訊各部門亦經常發放其他獎勵。2019年底，騰訊雲提前達到100億元人民幣營收的目標，公司贈予所有相關人員一部iPhone11 Pro作為獎勵。在「930變革」兩周年，騰訊PCG （平台與內容事業群）的員工也每人獲得一部價值16,999元人民幣的華為折疊屏手機Mate Xs。

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